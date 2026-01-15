1

Altro giovedì, altro GFN Thursday: il catalogo di GeForce NOW si espande con 9 nuovi giochi

GeForce NOW continua a crescere con l'arrivo di nove nuovi giochi, tra cui Quarantine Zone: The Last Check di Devolver Digital. Scopriamo insieme le novità.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   15/01/2026
Styx

L'universo del cloud gaming continua a espandersi con grandi novità su GeForce NOW, la piattaforma che permette ai giocatori di accedere a titoli di qualità senza necessità di hardware potente. Dopo i recenti annunci al CES, tra cui l'arrivo della nuova app nativa per Linux e Amazon Fire TV e il tanto atteso supporto per i controller di volo, l'entusiasmo della community non accenna a diminuire.

Reazioni positive si sono susseguite su YouTube, Reddit e altri canali social, confermando quanto il pubblico apprezzi le novità introdotte da NVIDIA. Questa settimana, i riflettori sono puntati su "Quarantine Zone: The Last Check" di Devolver Digital, che domina la classifica dei nuovi giochi disponibili su GeForce NOW.

Quarantine Zone: The Last Check non è l'unico titolo atteso ad approdare su GeForce NOW

Quarantine Zone: The Last Check è appena uscito su Steam il 12 gennaio ed è compatibile con GeForce RTX 5080. Ma questo non è l'unico titolo di Devolver Digital protagonista della libreria. Tra i titoli già disponibili sulla piattaforma troviamo:

Cult of the Lamb, la recensione di un roguelike che guarda ad Animal Crossing Cult of the Lamb, la recensione di un roguelike che guarda ad Animal Crossing

"Cult of the Lamb", con un sorprendente mix di gestione e narrativa oscura, "Hotline Miami", classico indie con azione frenetica, "Inscryption", un gioco di carte horror molto interessante e innovativo ed "Enter the Gungeon", celebre roguelike d'azione.

Tutti i nuovi giochi disponibili su GeForce NOW

Oltre a "Quarantine Zone", questa settimana si aggiungono altri otto titoli alla piattaforma, offrendo una varietà di generi e stili:

  • Star Wars Outlaws (Ubisoft Connect, disponible ora su Xbox Game Pass)
  • The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon (Nuova uscita su Steam, 15/01)
  • Styx: Shards of Darkness (Nuova uscita su Epic Games Store, gratuito il 15/01)
  • Styx: Master of Shadows (Nuova uscita su Epic Games Store, gratuito il 15/01)
  • Guild Wars: Reforged (Steam)
  • Mon Bazou (Steam)
  • Tavern Keeper (Steam)
  • Waterpark Simulator (Steam)

Questa varietà dimostra la continua espansione del catalogo di GeForce NOW, rendendo la piattaforma sempre più interessante sia per i giocatori hardcore sia per chi cerca esperienze casual e innovative. Grazie al cloud gaming, i giocatori possono godere di titoli di ultima generazione senza dover aggiornare costantemente il proprio hardware. Fateci sapere cosa ne pensate di queste nuove aggiunte.

