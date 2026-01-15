Altro giovedì, altro GFN Thursday: il catalogo di GeForce NOW si espande con 9 nuovi giochi

L'universo del cloud gaming continua a espandersi con grandi novità su GeForce NOW, la piattaforma che permette ai giocatori di accedere a titoli di qualità senza necessità di hardware potente. Dopo i recenti annunci al CES, tra cui l'arrivo della nuova app nativa per Linux e Amazon Fire TV e il tanto atteso supporto per i controller di volo, l'entusiasmo della community non accenna a diminuire. Reazioni positive si sono susseguite su YouTube, Reddit e altri canali social, confermando quanto il pubblico apprezzi le novità introdotte da NVIDIA. Questa settimana, i riflettori sono puntati su "Quarantine Zone: The Last Check" di Devolver Digital, che domina la classifica dei nuovi giochi disponibili su GeForce NOW.

Quarantine Zone: The Last Check non è l'unico titolo atteso ad approdare su GeForce NOW Quarantine Zone: The Last Check è appena uscito su Steam il 12 gennaio ed è compatibile con GeForce RTX 5080. Ma questo non è l'unico titolo di Devolver Digital protagonista della libreria. Tra i titoli già disponibili sulla piattaforma troviamo: Cult of the Lamb, la recensione di un roguelike che guarda ad Animal Crossing "Cult of the Lamb", con un sorprendente mix di gestione e narrativa oscura, "Hotline Miami", classico indie con azione frenetica, "Inscryption", un gioco di carte horror molto interessante e innovativo ed "Enter the Gungeon", celebre roguelike d'azione.