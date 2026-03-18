Nuovi equilibri nel mercato TV: tra Samsung, TCL e Hisense si apre una battaglia su prezzo, prestazioni e tecnologie OLED e Mini LED

Il mercato dei televisori premium sta attraversando una trasformazione significativa, guidata dalla nuova strategia di Samsung. L'azienda sta progressivamente spostando il proprio focus dalle tecnologie LCD avanzate, come Neo QLED, verso soluzioni auto-emissive, in particolare OLED.
Fino al 2024, gli OLED occupavano un ruolo marginale nel portafoglio Samsung, dominato dai modelli Neo QLED. Nel 2025, però, la tecnologia OLED è stato promossa a segmento di fascia alta, diventando centrale. Nel 2026, con l'introduzione del Micro RGB come categoria ultra-premium, gli OLED si sono consolidati ulteriormente come pilastro strategico. Questo cambiamento evidenzia una chiara transizione verso display auto-emissivi.
Come si evolvono i prezzi nel mercato delle TV?
Parallelamente, anche la struttura dei prezzi sta evolvendo rapidamente. Storicamente, i TV OLED presentavano un sovrapprezzo del 30-40% rispetto ai Mini LED. Tuttavia, grazie alla strategia SE OLED di LG, il divario si sta riducendo drasticamente. I modelli OLED da 65 pollici potrebbero raggiungere prezzi intorno ai 1.300 dollari, avvicinandosi ai TV Mini LED di TCL e Hisense, venduti tra 1.100 e 1.200 dollari.
Questa convergenza dei prezzi sta trasformando la competizione: non si tratta più solo di tecnologia, ma di valore percepito. Gli OLED offrono vantaggi come contrasto superiore e design più sottile, mentre i Mini LED si distinguono per luminosità elevata e prezzi competitivi. La scelta per i consumatori diventa quindi più equilibrata.
L'adozione dei pannelli SE OLED e il loro impatto nel mercato TV
Un altro fattore chiave è l'adozione diffusa dei pannelli SE OLED da parte di diversi produttori, tra cui Samsung stessa. Questo indica che gli OLED si stanno evolvendo da elemento distintivo di singoli brand a piattaforma industriale condivisa, favorendo una diffusione più ampia nel segmento premium.
Sul fronte dell'offerta, emergono nuove sfide. La crescente domanda di TV OLED, insieme all'espansione della produzione di monitor OLED, sta riducendo rapidamente la capacità disponibile.
Le stime indicano che il margine di offerta scenderà dal 22,3% nel 2026 fino a solo l'1,4% entro il 2030, segnalando una possibile saturazione produttiva. Secondo UBI Research, il futuro del mercato dipenderà sempre più dalla capacità di ridurre i costi e aumentare la produzione