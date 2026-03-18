Nuovi equilibri nel mercato TV: tra Samsung, TCL e Hisense si apre una battaglia su prezzo, prestazioni e tecnologie OLED e Mini LED

Fino al 2024, gli OLED occupavano un ruolo marginale nel portafoglio Samsung, dominato dai modelli Neo QLED. Nel 2025, però, la tecnologia OLED è stato promossa a segmento di fascia alta, diventando centrale. Nel 2026, con l'introduzione del Micro RGB come categoria ultra-premium, gli OLED si sono consolidati ulteriormente come pilastro strategico . Questo cambiamento evidenzia una chiara transizione verso display auto-emissivi .

Il mercato dei televisori premium sta attraversando una trasformazione significativa, guidata dalla nuova strategia di Samsung . L'azienda sta progressivamente spostando il proprio focus dalle tecnologie LCD avanzate, come Neo QLED , verso soluzioni auto-emissive, in particolare OLED .

Come si evolvono i prezzi nel mercato delle TV?

Parallelamente, anche la struttura dei prezzi sta evolvendo rapidamente. Storicamente, i TV OLED presentavano un sovrapprezzo del 30-40% rispetto ai Mini LED. Tuttavia, grazie alla strategia SE OLED di LG, il divario si sta riducendo drasticamente. I modelli OLED da 65 pollici potrebbero raggiungere prezzi intorno ai 1.300 dollari, avvicinandosi ai TV Mini LED di TCL e Hisense, venduti tra 1.100 e 1.200 dollari.

Questa convergenza dei prezzi sta trasformando la competizione: non si tratta più solo di tecnologia, ma di valore percepito. Gli OLED offrono vantaggi come contrasto superiore e design più sottile, mentre i Mini LED si distinguono per luminosità elevata e prezzi competitivi. La scelta per i consumatori diventa quindi più equilibrata.