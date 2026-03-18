SpongeBob SquarePants: Titani della Marea è stato annunciato per Nintendo Switch

THQ Nordic ha annunciato che SpongeBob Squarepants: Titani della Marea è in arrivo anche su Nintendo Switch, con la data di uscita fissata per il prossimo 13 ottobre.
Il gioco era già approdato lo scorso 18 novembre su Nintendo Switch 2, oltre che su PS5, Xbox Series X|S e PC, ottenendo un'accoglienza positiva da parte di critica e pubblico. A tal proposito, ecco la nostra recensione.
Una nuova avventura con SpongeBob e Patrick
SpongeBob SquarePants: Titani della Marea è un'avventura platform 3D che permette di controllare sia la spugna più famosa dei sette mari sia il fidato Patrick. I due protagonisti possono combinare le proprie abilità per superare ostacoli, risolvere enigmi e affrontare nemici sempre più bizzarri. In qualsiasi momento è possibile passare da un personaggio all'altro, mentre quello non utilizzato assume forma spettrale e continua a supportare l'azione con poteri unici e interazioni dedicate.
La storia ruota attorno a uno scontro epico tra due icone della serie: l'Olandese Volante e Re Nettuno. La loro battaglia finisce per travolgere Bikini Bottom, lasciando dietro di sé caos e problemi da risolvere. Toccherà a SpongeBob e Patrick rimettere ordine, armati di coraggio, spirito d'iniziativa e... dell'intelligenza di cui dispongono, per quanto discutibile. Tra ambientazioni familiari, nuove aree da esplorare e l'umorismo tipico della serie, l'avventura offre un viaggio colorato, dinamico e ricco di sorprese.