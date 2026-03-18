SpongeBob SquarePants: Titani della Marea è stato annunciato per Nintendo Switch

Il gioco era già approdato lo scorso 18 novembre su Nintendo Switch 2, oltre che su PS5, Xbox Series X|S e PC, ottenendo un'accoglienza positiva da parte di critica e pubblico. A tal proposito, ecco la nostra recensione .

THQ Nordic ha annunciato che SpongeBob Squarepants: Titani della Marea è in arrivo anche su Nintendo Switch , con la data di uscita fissata per il prossimo 13 ottobre .

Una nuova avventura con SpongeBob e Patrick

SpongeBob SquarePants: Titani della Marea è un'avventura platform 3D che permette di controllare sia la spugna più famosa dei sette mari sia il fidato Patrick. I due protagonisti possono combinare le proprie abilità per superare ostacoli, risolvere enigmi e affrontare nemici sempre più bizzarri. In qualsiasi momento è possibile passare da un personaggio all'altro, mentre quello non utilizzato assume forma spettrale e continua a supportare l'azione con poteri unici e interazioni dedicate.

La storia ruota attorno a uno scontro epico tra due icone della serie: l'Olandese Volante e Re Nettuno. La loro battaglia finisce per travolgere Bikini Bottom, lasciando dietro di sé caos e problemi da risolvere. Toccherà a SpongeBob e Patrick rimettere ordine, armati di coraggio, spirito d'iniziativa e... dell'intelligenza di cui dispongono, per quanto discutibile. Tra ambientazioni familiari, nuove aree da esplorare e l'umorismo tipico della serie, l'avventura offre un viaggio colorato, dinamico e ricco di sorprese.