La demo di SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide è disponibile per PC, Xbox Series e PlayStation 5

L'editore THQ Nordic e lo studio di sviluppo Purple Lamp Studios hanno annunciato la disponibilità della demo di SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide , che potete giocare su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC tramite Steam . La demo PC partecipa anche al Next Fest, evento dedicato proprio a demo e incontri in live streaming con gli sviluppatori.

I contenuti della demo

Stando a quanto spiegato dal comunicato ufficiale, la demo consente di giocare ai primi livelli, passando dinamicamente da SpongeBob e Patrick, così da sperimentarli entrambi, e provando le abilità inedite del secondo.

Insomma, parliamo di un corposo assaggio di quella che sarà l'esperienza finale. La storia di SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide racconta di un conflitto tra il Fantasma Olandese Volante e Re Nettuno che ha scatenato il caos in tutta Bikini Bottom. SpongeBob e Patrick dovranno usare tutte le loro abilità, il loro coraggio e il loro ingegno per riportare la vita (per quanto possibile) alla normalità nel loro mondo sottomarino.

Oltre a quanto accennato, le caratteristiche ufficiali parlano anche della possibilità di combinare le abilità uniche di piattaforma dei due protagonisti, di Patrick che utilizza un rampino e scva sottoterra, di una nuova storia "fantasmagorica", di doppiaggio completo con le voci originali della serie animata, e di presenza dei luoghi iconici della serie animata come il Palazzo di Nettuno e il Monte Bikini. Non mancano boss epici come il Fantasma Olandese Volante, Re Nettuno e Sandy in ibernazione.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide uscirà il 18 novembre per PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 e PC tramite Steam.