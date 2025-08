SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide annunciato per Switch 2, PS5, PC e Xbox, data di uscita e trailer

Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 18 novembre , con preorder già attivi. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer , visibile qui sotto, che mostra anche due skin esclusive (e piuttosto svestite) per SpongeBob e Patrick, incluse come bonus prenotazione.

In occasione del THQ Nordic Showcase è stato annunciato SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide , un nuovo platform adventure 3D con protagonisti la mitica spunga di mare e il suo fidato amico Patrick Stella.

SpongeBob e Patrick tornano per una nuova avventura

Il filmato di presentazione a mo' di musical cantato da nientepopodimeno che David Hasselhoff (noto soprattutto come Micheal Knight in Supercar e Mitch Buchannon in Baywatch) ci introduce le nuove imprese che attendono SpongeBob e Patrick, che questa volta dovranno salvare Bikini Bottom da Re Poseidone e il fantasma pirata Olandese Volante.

Per farlo dovranno esplorare livelli aperti e ricchi di sfide e ostacoli, sfruttando l'ingegno e le abilità dei due protagonisti. A questo proposito, grazie a un magico anello sarà possibile passare il controllo da SpongeBob a Patrick e viceversa in qualsiasi momento, mentre l'altro personaggio ci seguirà sotto forma di fantasmino.