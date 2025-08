Tim Cook difende il futuro di Apple Vision Pro nonostante le vendite deludenti

A quasi un anno e mezzo dal lancio negli Stati Uniti, Apple Vision Pro fatica a decollare. Le vendite non hanno raggiunto nemmeno il milione di unità e le critiche si sono concentrate sul prezzo elevato e sul peso eccessivo del dispositivo. Nonostante ciò, Tim Cook continua a credere nel visore a realtà mista come elemento chiave del futuro dell'azienda, e lo ha ribadito con fermezza durante l'ultima conferenza con gli investitori.

Secondo fonti vicine all'azienda, Apple starebbe già preparando un aggiornamento dell'attuale Vision Pro , previsto entro la fine del 2025. Il nuovo modello dovrebbe integrare un chip M4 più performante e una fascia migliorata per aumentare il comfort, uno dei punti critici dell'attuale versione. Con un prezzo di partenza di 3.499 dollari, l'attuale Vision Pro si è rivelato un prodotto di nicchia, destinato a un pubblico limitato. Apple stessa lo ha definito un dispositivo per "early adopter", ma spera di renderlo più accessibile con i prossimi modelli.

Nel corso della earnings call, Cook ha elogiato i miglioramenti introdotti con l'aggiornamento visionOS 26 , citando l'introduzione dei Widget Spaziali, il potenziamento delle Personas e nuove API per applicazioni aziendali. Secondo il CEO, questi aggiornamenti sono solo l'inizio di un percorso di crescita continua . "Continuiamo a essere molto concentrati su Vision Pro," ha detto, evitando però di anticipare la roadmap futura del prodotto.

Smart glasses e nuove strategie per il futuro

Nel medio-lungo termine, Apple sta lavorando anche a dispositivi più leggeri. Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, entro il 2027 arriveranno degli occhiali smart privi di display, capaci di scattare foto, registrare video e riprodurre musica. Sempre nel 2027, Apple dovrebbe lanciare anche un Vision Pro completamente ridisegnato, con peso significativamente ridotto e, auspicabilmente, un prezzo inferiore. Il progetto di veri occhiali AR resta però ancora lontano nel tempo.

Apple Vision Pro

Le stime parlano chiaro: secondo IDC, nel 2024 le vendite di Vision Pro sono rimaste sotto le 500.000 unità, e a oggi il totale stimato è ancora sotto il milione. Tuttavia, Apple non sembra voler abbandonare la partita. Anzi, investe in aggiornamenti software, pianifica nuove versioni hardware e punta a espandere il pubblico con soluzioni più leggere e versatili. Per Tim Cook, il Vision Pro rappresenta ancora un tassello importante della strategia futura dell'azienda.