Silent Hill f avrà molteplici finali, ma alla prima partita vedrete tutti lo stesso: ecco i dettagli

Silent Hill f è uno dei grandi giochi horror in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il remake di Silent Hill 2 doveva dimostrare di avere le carte in regola, ma c'era almeno la certezza che la storia è di qualità. Il nuovo capitolo, invece, ha tutto da dimostrare e la speranza è che dia nuova vita alla saga.

I dettagli sui finali di Silent Hill f

Come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo, "Ryukishi07 ha dichiarato che Silent Hill f avrà cinque finali differenti, ma la prima partita sarà uguale per tutti i giocatori. Portata a termine quella, sarà possibile affrontare ancora il videogioco questa volta avendo l'opportunità di fare delle scelte e sbloccando nuovi rami narrativi che permetteranno di arrivare a scontri con boss, situazioni e finali differenti."

In altre parole, Silent Hill f ci tiene a farvi vedere una sorta di primo finale che, supponiamo, potrà essere visto un po' come quello canonico, ma spingerà a una seconda partita (o più) per permettervi di vedere possibili finali alternativi. Si tratta probabilmente di un buon modo per dare valore a una modalità New Game Plus, con tanti di situazioni di gioco diverse.

