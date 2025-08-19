Il trailer della storia di Silent Hill f è pieno di atmosfera e... combattimenti

In effetti la questione dei combattimenti non arriva a sorpresa: gli sviluppatori ne avevano parlato di recente, spiegando anche il motivo per cui avevano puntato a valorizzare la componente action dell'esperienza rispetto agli altri episodi di Silent Hill.

La protagonista di Silent Hill f, infatti, si troverà a prendere di petto la sua situazione spesso e volentieri, utilizzando armi improvvisate per liberarsi delle patetiche creature che troverà lungo il cammino e che cercheranno di trasformare il suo viaggio in un vero e proprio incubo.

La data di uscita si avvicina

La data di uscita di Silent Hill f si avvicina a grandi passi: il gioco sarà disponibile a partire dal 25 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e siamo sempre più curiosi di toccare con mano questo interessante spin-off ambientato in Giappone.

Nell'attesa, se volete saperne di più date un'occhiata al nostro ultimo articolo, visto che alcune settimane fa abbiamo provato Silent Hill f per cinque ore.