Il trailer della storia di Silent Hill f è pieno di atmosfera e... combattimenti

Konami ha pubblicato il trailer della storia di Silent Hill f durante l'Opening Night Live della Gamescom 2025: un video da oltre tre minuti, che include sequenze in cui viene sottolineata la grande atmosfera di questo nuovo capitolo della serie, ma anche la sua componente action.
La protagonista di Silent Hill f, infatti, si troverà a prendere di petto la sua situazione spesso e volentieri, utilizzando armi improvvisate per liberarsi delle patetiche creature che troverà lungo il cammino e che cercheranno di trasformare il suo viaggio in un vero e proprio incubo.
Impegnata a cercare una qualche via di uscita dalla realtà alternativa in cui è rimasta intrappolata, la ragazza dovrà insomma affrontare diversi avversari... fra cui una misteriosa copia di se stessa, che si manifesta nelle fasi finali del trailer.
In effetti la questione dei combattimenti non arriva a sorpresa: gli sviluppatori ne avevano parlato di recente, spiegando anche il motivo per cui avevano puntato a valorizzare la componente action dell'esperienza rispetto agli altri episodi di Silent Hill.
La data di uscita si avvicina
La data di uscita di Silent Hill f si avvicina a grandi passi: il gioco sarà disponibile a partire dal 25 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e siamo sempre più curiosi di toccare con mano questo interessante spin-off ambientato in Giappone.
Nell'attesa, se volete saperne di più date un'occhiata al nostro ultimo articolo, visto che alcune settimane fa abbiamo provato Silent Hill f per cinque ore.