Quanto ha venduto Battlefield 6 finora? Le stime parlano di numeri notevolissimi

Quanto ha venduto Battlefield 6 finora? Secondo le stime effettuate da Alinea Analytics, l'ultimo capitolo della serie sparatutto prodotta da Electronic Arts avrebbe totalizzato oltre 20 milioni di copie vendute.

Lanciato lo scorso ottobre, Battlefield 6 si è imposto negli Stati Uniti come il gioco di maggior successo sul fronte dei ricavi, superando temporaneamente persino Call of Duty: un risultato che Electronic Arts inseguiva da tempo e che molti pensavano non fosse davvero alla sua portata.

"Battlefield 6 ha conquistato il primo posto, segnando un clamoroso ritorno per il franchise", ha scritto l'analista Rhys Elliott. "I nostri dati mostrano che lo sparatutto ha accumulato più di 26 milioni di giocatori, considerando anche gli utenti del free-to-play REDSEC."

"Il solo gioco base ha venduto oltre 20 milioni di copie", ha continuato Elliott. "Come abbiamo spiegato all'inizio dell'anno, questa rinascita è stata guidata dall'ascolto dei desideri della community e dal ritorno alle radici del franchise."