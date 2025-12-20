Hideo Kojima ha risposto a una serie di domande su... Hideo Kojima

Hideo Kojima ha risposto a una serie di domande che i lettori di Wired hanno voluto rivolgergli per saperne di più sul suo metodo di lavoro, le capacità richieste ai game creator, la sua passione per il cinema e il mondo di Death Stranding.

Cosa rende un gioco davvero valido? Secondo Kojima, il requisito fondamentale è "l'amore di chi lo ha creato": è da lì che nasce tutto, incluso il senso di libertà che il giocatore percepisce quando gli oggetti e le meccaniche non hanno un solo uso predefinito.

La qualità di un'esperienza emerge infatti quando gli utenti sperimentano e scoprono che esistono soluzioni alternative e sono state persino previste: "Quello che conta è la libertà... il giocatore scopre da sé le possibilità incluse nella struttura del gioco."

"È essenziale far sì che il giocatore desideri tornare in quel mondo... che dopo una giornata di scuola o lavoro voglia rientrare in quell'ambiente", ha spiegato il game director giapponese, dicendo che non è solo una questione di trama ma anche e soprattutto di atmosfera.