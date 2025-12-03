Hideo Kojima terrà una keynote alla GDC 2026 in cui parlerà del suo percorso

Il prossimo 12 marzo a partire dalle 18.00, ora italiana, Hideo Kojima terrà una keynote alla GDC 2026 per parlare di se stesso, del suo percorso artistico e delle sfide che ha dovuto affrontare in qualità di autore indipendente.
L'intervento del game director giapponese, intitolato "Restarting from Zero: A Message to Creators Considering Independence", avverrà nell'ambito della nuova formula Festival of Gaming che caratterizzerà la Game Developers Conference dal 9 al 13 marzo.
"Mentre l'industria videoludica continua ad attraversare una fase di grandi ristrutturazioni, molti creator potrebbero prendere in considerazione l'indipendenza", si legge nella presentazione della keynote pubblicata sul sito ufficiale del GDC Festival of Gaming.
"Per celebrare il decimo anniversario di Kojima Productions, il fondatore Hideo Kojima ripercorrerà il viaggio del team e condividerà le sue intuizioni su come costruire uno studio, sviluppare progetti, creare un brand e connettersi con i fan, il tutto dalla prospettiva di un creator indipendente."
Un nome importante per un importante rilancio
Come riportato alcuni giorni fa, la Game Developers Conference ha cambiato nome, diventando il GDC Festival of Gaming, e un nome importante come quello di Hideo Kojima si pone come la scelta migliore per rilanciare l'evento nel panorama internazionale.
La keynote di Kojima promette dunque di distinguersi come uno dei momenti più attesi del prossimo GDC Festival of Gaming, sebbene sia improbabile che l'autore approfitti di questo palcoscenico per rivelare qualcosa sui futuri progetti del suo studio.