Hideo Kojima dice che il suo più grande capolavoro è Death Stranding 2: On the Beach

Qual è il miglior gioco di Hideo Kojima secondo voi? Tutti hanno la propria opinione e Kojima stesso ne ha una, ovviamente.

La spiegazione di Kojima

Il motivo? È il suo videogioco più recente pubblicato. Si tratta certamente di un modo molto comodo per definire qual è il proprio prodotto migliore. Precisamente, Kojima afferma: "Il mio ultimo lavoro è il mio capolavoro. Quindi sarebbe Death Stranding 2".

Kojima non dice altro a riguardo e non cita assolutamente nulla della saga di Metal Gear, che sospettiamo sarà la risposta di molti utenti e appassionati.

Va detto che non è una risposta strana per Kojima, che è solito approcciare ogni nuovo progetto con grande entusiasmo e prendere parte a lunghe campagne pubblicitarie, interviste ed eventi in giro per il mondo, così da poter raccontare la propria idea più recente.

Forse, però, c'è anche un altro fattore. Death Stranding non è solo uno dei suoi molti giochi, ma è quello prodotto con il team indipendente da lui fondato, Kojima Productions. Ha probabilmente un valore simbolico aggiuntivo, rispetto ai titoli creati sotto Konami, dalla quale si è separato da anni.

Secondo questa logica, inoltre, tra qualche tempo sarà OD il suo capolavoro e dopo toccherà a Physint.