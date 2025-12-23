1

Hideo Kojima dice che il suo più grande capolavoro è Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach è un buon gioco secondo voi? Kojima pensa per certo di sì e va anche oltre: a suo dire è il suo più grande capolavoro. Vediamo per quale motivo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/12/2025
Shioli Kutsuna in Death Stranding 2: On the Beach
Death Stranding 2: On The Beach
Death Stranding 2: On The Beach
Qual è il miglior gioco di Hideo Kojima secondo voi? Tutti hanno la propria opinione e Kojima stesso ne ha una, ovviamente.

La risposta? Death Stranding 2: On the Beach è il suo capolavoro.

La spiegazione di Kojima

Il motivo? È il suo videogioco più recente pubblicato. Si tratta certamente di un modo molto comodo per definire qual è il proprio prodotto migliore. Precisamente, Kojima afferma: "Il mio ultimo lavoro è il mio capolavoro. Quindi sarebbe Death Stranding 2".

Kojima non dice altro a riguardo e non cita assolutamente nulla della saga di Metal Gear, che sospettiamo sarà la risposta di molti utenti e appassionati.

Va detto che non è una risposta strana per Kojima, che è solito approcciare ogni nuovo progetto con grande entusiasmo e prendere parte a lunghe campagne pubblicitarie, interviste ed eventi in giro per il mondo, così da poter raccontare la propria idea più recente.

Forse, però, c'è anche un altro fattore. Death Stranding non è solo uno dei suoi molti giochi, ma è quello prodotto con il team indipendente da lui fondato, Kojima Productions. Ha probabilmente un valore simbolico aggiuntivo, rispetto ai titoli creati sotto Konami, dalla quale si è separato da anni.

Secondo questa logica, inoltre, tra qualche tempo sarà OD il suo capolavoro e dopo toccherà a Physint.

#Hideo Kojima
