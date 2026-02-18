Immergiti nell'atmosfera di Death Stranding 2 per PC, disponibile in preordine su Instant Gaming

Sei curioso di provare Death Stranding 2: On the Beach su PC e vuoi sfruttarne appieno le potenzialità? Il gioco è disponibile in preordine su Instant Gaming in due versioni. L'edizione standard costa 74,65 € invece di 80 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Puoi preordinarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. L'edizione Digital Deluxe, invece, costa 85,39 € invece di 90 €. Puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta dei codici da riscattare su Steam. Inoltre, se il prezzo dovesse calare prima dell'uscita (19 marzo), Instant Gaming ti rimborserà la differenza. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una nuova emozionante avventura

Come anticipato, si tratta del nuovo capitolo dal leggendario autore Hideo Kojima, con nuove aree e ambientazioni, condizioni di meteo mutevoli e diversi ostacoli da affrontare. La storia ha luogo undici mesi dopo gli eventi del titolo precedente e la versione per PC ti permetterà di sfruttare appieno la tecnologia di upscaling e altre funzionalità. Preordinando questo gioco otterrai i seguenti contenuti esclusivi:

Ologramma personalizzato: quokka sblocco anticipato

Esoscheletro da battaglia: argento (liv.1, liv.2, liv.3)

Esoscheletro energico: argento (liv.1, liv.2, liv.3)

Esoscheletro da bokka: argento (liv.1, liv.2, liv.3)

Nel complesso, ogni elemento del gameplay è stato evoluto e potenziato rispetto al capitolo precedente, mantenendo la sua poetica unica e inconfondibile. Tuttavia, la narrazione potrebbe risultare frammentata e confusionaria in alcuni punti, ed è forse il videogioco più conservativo di Kojima. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione.