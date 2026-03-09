I minigiochi sessuali di God of War dovrebbero rimanere nei remake, dice una ex sviluppatrice

Una potrebbe essere: i minigiochi a sfondo sessuale saranno mantenuti, oppure oggigiorno non sono più considerati accettabili da autori e pubblico? Non abbiamo una risposta, ma una ex sviluppatrice di Santa Monica Studio ha detto la propria, affermando che dovrebbero rimanere.

Al più recente State of Play, Sony e Santa Monica Studio hanno annunciato God of War Trilogy Remake per PS5, un rifacimento della saga originale di Kratos in Grecia. Non abbiamo ancora potuto vedere nulla dell'avventura, quindi sorgono molte domande.

Le parole di Alanah Pearce

Tramite il proprio canale Twitch, Alanah Pearce - che ha lavorato come scrittrice presso Santa Monica Studio alcuni anni fa - ha risposto a un utente che le chiedeva cosa ne pensava dei minigiochi in cui Kratos ha un rapporto sessuale fuori schermo.

Pearce afferma che tali minigiochi sono stati "ideati da donne" e che in God of War 3, quando Kratos entra nella camera di Afrodite, questa è stata "ideata - di nuovo, includendo un gruppo di donne - per sembrare le labbra vaginali".

"È letteralmente ideato per far pensare a una vagina e sono state delle donne a realizzarlo". Pearce sottolinea poi che Ariel Lawrence, una delle persone che hanno lavorato a tale contenuto, ha affermato in passato di essere "molto orgogliosa" di tale scena.

Pearce spiega anche che il sesso è una parte della vita e una parte importante dell'essere umano e crede che il motivo per cui non appare più spesso nei videogiochi è che i director sono troppo in imbarazzo per proporre tali scene.

Parlando più precisamente di God of War, però, Pearce continua affermando di essere "pro minigiochi sessuali; ammetto che in God of War sono un po' sciocchi, ma di nuovo, penso che dovrebbero ancora essere parte dei remake. Penso che ne siano una parte integrante. Non penso che siano irrispettosi verso le donne; penso che - se proprio - questi minigiochi siano importanti per definire Kratos in quanto persona e mostrare che la furia non lo sta chiaramente soddisfando appieno".

Per Pearce, la storia costruita nei tre titoli di God of War in Grecia è fondamentale per godersi al meglio i titoli più recenti. È necessario sapere come è stato Kratos per apprezzarne la versione più matura e di conseguenza i remake, secondo la ex sviluppatrice, non dovrebbero subire cambiamenti.

Ricordiamo infine che God of War Trilogy Remake pare abbia un sistema di combattimento nuovo rispetto agli originali.