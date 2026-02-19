God of War Trilogy Remake pare abbia un sistema di combattimento nuovo rispetto agli originali

Da notare che l'attore in questione non sarà presente nei remake della trilogia originale, perché il ruolo di Kratos in quel caso viene ripreso da TC Carson , che aveva dato la voce al protagonista nei primi capitoli.

Non possiamo prendere la questione come dato di fatto, ma l'affermazione proviene da una persona certamente vicina a Sony Santa Monica , dunque è da prendere in una certa considerazione: parlando durante quella che sembra una orta di expo di qualche tipo, Judge ha fatto alcune rivelazioni interessanti sulla serie.

Tante novità, anche nel combattimento

La questione è molto stringata perché evidentemente Judge non può ancora entrare nei dettagli, ma ha riferito che il progetto di remake della trilogia di God of War non è un reboot ma una sorta di rielaborazione tecnica generale dei primi tre capitoli.

"Non è un reboot, ma vi inseriranno una tecnologia tutta nuova", ha riferito Judge dei remake, "verranno aggiunti nuovi contenuti, un nuovo sistema di combattimento, e in tutto questo ci sarà TC", ha spiegato, ribadendo che sarà TC Carson a interpretare Kratos.

Certo è possibile che la questione del "nuovo sistema di combattimento" sia stata buttata un po' nel mezzo all'elenco di cose che dovrebbero essere rinnovate nei remake senza che questo significhi un cambiamento profondo, ma questo è quanto ha riferito Judge.

Non sarebbe una cosa leggera: considerando la tipologia di giochi in questione, il cambiamento del sistema di combattimento nei primi tre God of War potrebbe significare variazioni importanti al gameplay, dunque attendiamo eventuali informazioni al riguardo.

God of War Trilogy Remake è stato annunciato con un teaser trailer durante il recente State of Play e rappresenta la rielaborazione della trilogia classica con ambientazione greca, in tale occasione è stato lanciato anche il nuovo God of War: Sons of Sparta.