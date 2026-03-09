Palmer Luckey cerca fondi per riportare in vita le console degli anni '90: vuole un miliardo per ModRetro

Secondo quanto riportato dal Financial Times, la società starebbe negoziando un nuovo round di finanziamento che potrebbe portare la valutazione a circa 1 miliardo di dollari , pari a circa 920 milioni di euro. L'azienda ha debuttato nel mercato hardware nel 2024 con una console portatile ispirata al Game Boy, ma i piani sembrano andare oltre un singolo dispositivo.

Il mercato del retro gaming continua ad attirare nuovi progetti e capitali. Tra le iniziative più discusse degli ultimi anni c'è ModRetro, startup fondata dall'imprenditore statunitense Palmer Luckey, già noto nel settore per il suo ruolo nella realtà virtuale e, più recentemente, nella difesa tecnologica.

Cos'è ModRetro di Palmer Luckey

Il primo prodotto della startup è stato Chromatic, una console portatile progettata per riproporre l'esperienza delle storiche console Game Boy con componenti moderni. Il dispositivo è compatibile con le cartucce originali e introduce miglioramenti tecnici come uno schermo IPS retroilluminato e una struttura più resistente rispetto alle console portatili degli anni Novanta.

Chromatic

Alcune recensioni hanno sottolineato la qualità costruttiva della console. Sean Hollister di The Verge ha osservato che potrebbe rappresentare una delle migliori reinterpretazioni moderne del Game Boy, pur evidenziando come il progetto sia inevitabilmente legato alla figura del suo fondatore e alle sue attività nel settore della difesa tecnologica. Più caustico il caporedattore di Multiplayer.it, Vincenzo Lettera, che nella sua recensione di Chromatic ha affermato che si tratta di "una console che sembra non avere alcun senso dal punto di vista commerciale".

Luckey, dal canto suo, ha spiegato che l'idea di creare una console portatile ispirata al Game Boy nasce da un interesse personale coltivato per molti anni. Secondo il fondatore, il progetto è stato portato avanti a più riprese per circa diciassette anni prima di trasformarsi in un prodotto commerciale, con l'obiettivo di preservare le caratteristiche che avevano reso iconica la console originale.

La figura di Luckey è però nota soprattutto per un altro capitolo della sua carriera. Nel 2012 ha fondato Oculus VR, società che ha sviluppato il visore Oculus Rift e contribuito a rilanciare il settore della realtà virtuale. L'azienda è stata acquistata da Facebook nel 2014 per circa 2 miliardi di dollari, circa 1,84 miliardi di euro, e ha rappresentato la base della linea di visori che oggi rientra nella famiglia Meta Quest.

Dopo l'uscita da Facebook nel 2017, Luckey ha fondato Anduril Industries, società specializzata in tecnologie militari come droni autonomi e sistemi di sorveglianza avanzati. Parallelamente ha portato avanti il progetto ModRetro, che mira a sviluppare nuove piattaforme dedicate al retro gaming.

Secondo le informazioni disponibili, l'azienda starebbe oggi lavorando anche su altri dispositivi. Tra i progetti in sviluppo ci sarebbe una console progettata per riprodurre l'esperienza di Nintendo 64, ampliando la linea di prodotti dedicati alle piattaforme storiche degli anni Novanta.