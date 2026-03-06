Kutaragi, il Padre di PlayStation, racconta la nascita della console e non solo su VGPlay

VGPlay propone una nuova intervista e a questo giro è il turno di Kutaragi , meglio noto in quanto Padre di PlayStation.

Cosa viene raccontato nel video di Kutaragi e VGPlay

Parlando della nascita e dell'evoluzione di PlayStation, Kutaragi ha raccontato: "I videogiochi del passato erano meravigliosi, ma la maggior parte dei giochi di quel periodo veniva realizzata per i bambini e venduta nei negozi di giocattoli. Io invece pensavo che si potesse andare oltre, creare qualcosa che non fosse limitato all'idea del giocattolo, ma che diventasse una forma di intrattenimento più ampia."

Kutaragi

Spiegando poi che PlayStation non va vista solo come una macchina che riproduce i giochi ma anche una piattaforma che accoglie chi crea i videogame. Racconta poi che, ragionando sulla possibile evoluzione dei semiconduttori nella metà degli anni Novanta, lui e il suo team hanno compreso di poter realizzare qualcosa di innovativo.

Svela poi anche che fino a due settimane dal lancio di PlayStation in Giappone molti lavori erano ancora in corso, come Ridge Racer, il cui sviluppo era ancora incompleto. Parlando invece di Nintendo, racconta in che modo Sony la incontrò e come partì il progetto, legato anche a una ricerca su come inserire nei videogiochi una musica della stessa qualità dei CD.

Infine, racconta della propria gioventù, così come dei problemi tra Giappone e America e sulla decisione finale di far comandare il Giappone per quanto riguarda la guida di PlayStation.

Per scoprire ogni dettaglio, potete andare a questo indirizzo su VGPlay.