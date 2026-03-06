I giochi PlayStation andrebbero male su PC perché arrivano troppo dopo le versioni PS5

Un'analisi di Newzoo pubblicata da GamesIndustry.biz ha esaminato la strategia con cui Sony porta i titoli PlayStation su PC , suggerendo che il problema delle vendite inferiori sulla piattaforma non dipenderebbe tanto dall'interesse del pubblico quanto, dal modo in cui i giochi vengono pubblicati. Il tema nasce dopo un report di Bloomberg secondo cui Sony starebbe valutando di non pubblicare più giochi first-party PS5 su PC , anche a causa delle performance commerciali di alcune uscite recenti.

Secondo Newzoo, il fattore principale sarebbe la scelta di far uscire le versioni PC molto tempo dopo quelle console, con l'eccezione di casi particolari come Helldivers 2, che invece è stato lanciato contemporaneamente su più piattaforme. Manu Rosier, Director of Market Intelligence di Newzoo, ha spiegato: "I dati di Newzoo mostrano che i titoli PlayStation portati su PC dopo il lancio su console vedono in genere il PC rappresentare circa il 13% dei giocatori totali nei primi tre mesi considerando entrambe le versioni."

Horizon Zero Dawn Remastered

La situazione è molto diversa quando un titolo AAA esce contemporaneamente su PC e console: "Quando i titoli AAA comparabili vengono lanciati simultaneamente su PC e console, il PC contribuisce a circa il 44% dei giocatori nello stesso periodo."

Un elemento importante è che questo schema non riguarda solo Sony. Rosier sottolinea infatti che il fenomeno si osserva anche con altri editori: "È interessante notare che questo schema non è specifico del portfolio first-party PlayStation. Vediamo quasi nessuna differenza tra i titoli PlayStation first-party (12% di quota PC) e le esclusive PlayStation di terze parti (13%), suggerendo che il risultato è trainato soprattutto dalla strategia di uscita scaglionata piuttosto che dalla domanda delle serie su PC."

Il motivo è legato al ciclo di vita commerciale dei giochi: "Quando una versione PC arriva anni dopo il lancio su console, gran parte della domanda iniziale nel ciclo di vita del gioco è già stata soddisfatta dalla piattaforma principale."

I dati mostrano anche che le prime conversioni PlayStation su PC avevano ottenuto risultati relativamente migliori rispetto a quelle più recenti. Tra gli esempi citati ci sono Horizon Zero Dawn, con il 22% di giocatori su PC (circa 4 milioni), God of War (2018) con il 14% (circa 3,5 milioni) e Marvel's Spider-Man sempre con il 14% (circa 3,8 milioni). Le conversioni più recenti hanno invece registrato quote inferiori: Ratchet & Clank: Rift Apart all'8%, Horizon Forbidden West al 7%, God of War Ragnarök al 6% e Marvel's Spider-Man 2 al 5%. Un'eccezione è Ghost of Tsushima, che ha raggiunto circa l'11% (circa 2,1 milioni di giocatori), probabilmente perché rappresentava la prima volta della serie su PC.

Per Newzoo è quindi chiaro che: "il tempismo nella pubblicazione ha un impatto significativo sul coinvolgimento dei giocatori PC."