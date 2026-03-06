PlayStation Store mostra prezzi diversi per lo stesso gioco a utenti differenti

Sebbene non esista conferma ufficiale, le testimonianze sono ormai talmente tante da renderlo quasi una certezza: PlayStation Store sta adottando un sistema di prezzi dinamici, per cui mostra un costo diverso per uno stesso gioco a utenti differenti.

Il sistema detto "A/B Pricing" non è propriamente una novità, ma si è iniziato a vedere solo di recente sullo store digitale di Sony, come viene discusso in vari thread su Reddit come questo, e pare si stia alquanto diffondendo su PlayStation Store.

In sostanza, lo store varia il prezzo in base all'account che si sta utilizzando, probabilmente scegliendo di applicare degli sconti per determinate categorie di utenti, forse in modo da incentivare gli acquisti per alcuni invece di altri.