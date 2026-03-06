PlayStation Store mostra prezzi diversi per lo stesso gioco a utenti differenti

Sebbene non esista conferma ufficiale, le testimonianze sono ormai talmente tante da renderlo quasi una certezza: PlayStation Store sta adottando un sistema di prezzi dinamici, per cui mostra un costo diverso per uno stesso gioco a utenti differenti.
Il sistema detto "A/B Pricing" non è propriamente una novità, ma si è iniziato a vedere solo di recente sullo store digitale di Sony, come viene discusso in vari thread su Reddit come questo, e pare si stia alquanto diffondendo su PlayStation Store.
In sostanza, lo store varia il prezzo in base all'account che si sta utilizzando, probabilmente scegliendo di applicare degli sconti per determinate categorie di utenti, forse in modo da incentivare gli acquisti per alcuni invece di altri.
Un sistema poco simpatico ma legittimo
Nella fattispecie, in uno dei thread più recenti, si nota come Assassin's Creed Unity passi da un ottimo prezzo di 3,74 sterline per alcuni utenti nel Regno Unito a 9,99 sterline per altri, con la variazione che risulta visibile una volta che ci si connette con il proprio account e che quindi dipende evidentemente dal proprio storico sullo store, o in base a qualche parametro demografico.
La questione sembra che accada già da tempo: il sito specializzato PSPrices aveva notato discrepanze già a partire da novembre 2025, ma alcune testimonianze su Reddit risalgono addirittura all'anno prima, sebbene la cosa pare sia diventata più frequente di recente.
Secondo quanto rilevato da PSPrices, l'iniziativa sembra riguardare soprattutto alcuni publisher specifici, ovvero Sony, 2K, Deep Silver, Bethesda, Rockstar Games e di recente anche Ubisoft.
Sebbene la cosa possa sembrare strana, non risulta illegale, come invece sostenuto da alcuni: in effetti, la pratica dei prezzi dinamici è stata dichiarata legittima anche dalla Commissione Europea, sebbene possa sembrare poco simpatica.
Qualcosa del genere viene adottato anche su Microsoft Store, ma in questo caso in maniera più chiara: da tempo infatti il negozio digitale di Xbox ha lanciato l'iniziativa "Solo per te", in base alla quale periodicamente sconta alcuni prodotti per alcuni utenti specifici, ma su scala alquanto ridotta.