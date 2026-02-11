0

Al via i PlayStation Indies sul PS Store: migliaia di sconti su giochi indipendenti e non per PS4 e PS5

Nuovi sconti PlayStation Indies sul PS Store: centinaia di giochi indipendenti e non in offerta per PS4 e PS5, tra cui No Man's Sky, Sea of Stars, Slay the Spire e molte altre produzioni a prezzo ridotto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/02/2026
Come ogni mercoledì, il PlayStation Store si è aggiornato con nuove offerte. Da questa settimana sono attivi i PlayStation Indies, una selezione di giochi PS4 e PS5 realizzati da team indipendenti o comunque produzioni a basso budget, ma dal grande carattere.

Tra i titoli in vetrina spicca il sempreverde No Man's Sky, ora proposto a 19,99 euro con uno sconto del 60%. Si prosegue con Sea of Stars a 22,74 euro (‑35%) e con un cambio di genere netto grazie all'acclamato Slay the Spire, disponibile a 8,49 euro con un taglio del 66%.

Altre promozioni in evidenza

Tra i giochi in offerta troviamo anche il gioco di corse Formula Legends a 15,99 euro, con uno sconto del 20%, mentre PowerWash Simulator 2 ha ricevuto una piccola riduzione di prezzo ed è sceso da 24,99 a 21,24 euro. In promozione anche il Capitolo 4 di Poppy Playtime, ora disponibile a 14,99 euro con uno sconto del 25%.

Le offerte dei PlayStation Indies saranno attive fino alle 00:59 del 26 febbraio, trovate il catalogo al completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo che sono tutt'ora in corso anche le promozioni "Le scelte della Critica", che includono alcuni dei migliori titoli usciti lo scorso anno.

