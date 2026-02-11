Il film di Helldivers ha una data di uscita, Jason Momoa fa parte del cast

PlayStation Productions e Sony Pictures hanno annunciato la data di uscita del film di Helldivers. L'adattamento live action della serie sparatutto di Arrowhead Game Studios arriverà nelle sale cinematografiche il 10 novembre 2027.
Non è l'unica novità di spessore: Jason Momoa è stato confermato come parte del cast della pellicola. L'attore, noto per ruoli come Aquaman nell'universo DC, Khal Drogo in Game of Thrones e il feroce Dante Reyes in Fast X, oltre alle sue apparizioni più recenti in Dune e Minecraft, porterà il suo carisma in un progetto che punta a espandere ulteriormente l'universo di Helldivers sul grande schermo.
Un film a base di guerre galattiche, libertà e democrazia controllata
In precedenza è stato confermato che il film di Helldivers sarà diretto da Justin Lin, regista noto per la seire Fast & Furious e Star Trek Beyond. Lin avrà l'onere e la responsabilità di portare sul grande schermo una serie sparatutto multiplayer che non dispone di una vera e propria trama lineare, ma che si costruisce attraverso una narrativa in evoluzione modellata dagli eventi a cui prende parte la community.
A livello narrativo, Helldivers mette i giocatori nei panni dei soldati d'élite della Super Terra, impegnati a esportare la "democrazia controllata" ai quattro angoli della galassia, in una guerra perpetua contro insetti colossali, automi implacabili e altre minacce extraterrestri. Un universo che vive di campagne globali, successi e fallimenti condivisi, e che alterna toni volutamente esagerati, irriverenti e satirici, ereditati in parte dallo spirito di Starship Troopers.