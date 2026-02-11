Il film di Helldivers ha una data di uscita, Jason Momoa fa parte del cast

Non è l'unica novità di spessore: Jason Momoa è stato confermato come parte del cast della pellicola. L'attore, noto per ruoli come Aquaman nell'universo DC, Khal Drogo in Game of Thrones e il feroce Dante Reyes in Fast X, oltre alle sue apparizioni più recenti in Dune e Minecraft, porterà il suo carisma in un progetto che punta a espandere ulteriormente l'universo di Helldivers sul grande schermo.

PlayStation Productions e Sony Pictures hanno annunciato la data di uscita del film di Helldivers . L'adattamento live action della serie sparatutto di Arrowhead Game Studios arriverà nelle sale cinematografiche il 10 novembre 2027 .

Un film a base di guerre galattiche, libertà e democrazia controllata

In precedenza è stato confermato che il film di Helldivers sarà diretto da Justin Lin, regista noto per la seire Fast & Furious e Star Trek Beyond. Lin avrà l'onere e la responsabilità di portare sul grande schermo una serie sparatutto multiplayer che non dispone di una vera e propria trama lineare, ma che si costruisce attraverso una narrativa in evoluzione modellata dagli eventi a cui prende parte la community.

A livello narrativo, Helldivers mette i giocatori nei panni dei soldati d'élite della Super Terra, impegnati a esportare la "democrazia controllata" ai quattro angoli della galassia, in una guerra perpetua contro insetti colossali, automi implacabili e altre minacce extraterrestri. Un universo che vive di campagne globali, successi e fallimenti condivisi, e che alterna toni volutamente esagerati, irriverenti e satirici, ereditati in parte dallo spirito di Starship Troopers.