Helldivers 2 presenta il nuovo Titolo di guerra “Spezza-assedi” con trailer e data di uscita

Sono passati solo pochi giorni dal debutto di "Reggimento Cancellato", ma per Helldivers 2 è già tempo di un nuovo Titolo di guerra. Tramite le pagine del PlayStation Blog, Arrowhead Game Studios ha svelato "Spezza-assedi", un pacchetto che introduce un arsenale pensato per aprirsi la strada tra le linee nemiche con ancora più decisione.
Il Titolo di guerra sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 3 febbraio. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer dedicato, che mostra nel dettaglio le nuove armi, corazze e Stratagemmi inclusi.
Una mazza esplosiva e uno scudo sferico tra le novità
Tra le nuove armi spicca il Triden LAS-16, un fucile a pompa di grosso calibro capace di sparare sei raggi, raddoppiando la potenza di fuoco rispetto al modello originale. Per chi preferisce un approccio più diretto ai conflitti galattici, arriva il Martello da sfondamento CQC-20, un'arma corpo a corpo a cui è possibile applicare una carica esplosiva sulla testa, rendendola ancora più devastante. Chiude il trittico il Lanciagranate GL-28, progettato per sparare granate in rapida successione e generare spettacolari catene di esplosioni.
"Spezza-assedi" introduce anche lo Stratagemma Scudo G/SH-39, una postazione lanciabile che genera uno scudo sferico antiproiettile, ideale per proteggere la squadra dal fuoco nemico. Come da tradizione, non mancano due nuove corazze: la pesante Ariete SA-8 e la media Testabassa SA-7, entrambe dotate della passiva "Adrenalina supplementare", che permette di recuperare parte della resistenza dopo aver subito danni.
Completano il pacchetto nuovi oggetti cosmetici, tra cui l'emote "Mostrare i muscoli" e il motivo "Testa Rossa" per shuttle, esoscheletri, Hellpod e VRR.