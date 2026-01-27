Helldivers 2 presenta il nuovo Titolo di guerra “Spezza-assedi” con trailer e data di uscita

Sono passati solo pochi giorni dal debutto di "Reggimento Cancellato", ma per Helldivers 2 è già tempo di un nuovo Titolo di guerra. Tramite le pagine del PlayStation Blog, Arrowhead Game Studios ha svelato "Spezza-assedi", un pacchetto che introduce un arsenale pensato per aprirsi la strada tra le linee nemiche con ancora più decisione.

Il Titolo di guerra sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 3 febbraio. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer dedicato, che mostra nel dettaglio le nuove armi, corazze e Stratagemmi inclusi.