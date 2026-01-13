3

Helldivers 2 presenta il nuovo Titolo di Guerra Reggimento Cancellato, pensato per gli approcci furtivi

L'arsenale di Helldivers 2 si espande con il nuovo Titolo di Guerra Reggimento Cancellato, che include nuove armi, armature e Stratagemmi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/01/2026
Un Helldiver con la nuova corazza del Titolo di Guerra Redacted Regiment di Helldivers 2
Helldivers 2
Helldivers 2
Articoli News Video Immagini

Tramite il PlayStation Blog, Arrowhead Game Studios ha presentato il prossimo Titolo di Guerra di Helldivers 2. Intitolato, Reggimento Cancellato è pensato in particolare per chi ama sorprendere i nemici con un approccio più furtivo.

Sarà disponibile dal 20 gennaio e introdurrà, come da tradizione, nuovi strumenti di morte per diffondere la democrazia controllata in tutto l'universo, oltre a inedite armature e bonus. Qui sotto potete vedere il trailer che mostra il nuovo arsenale.

Una panoramica del nuovo arsenale

Tra le armi troviamo il Censore R-72, un fucile di precisione a medio raggio dotato di soppressore per mantenere un profilo basso, e il Soppressore AR-59, un fucile d'assalto automatico anch'esso equipaggiato con silenziatore. A completare il loadout c'è il Rieducatore P-35, una pistola che spara dardi imbevuti di una sostanza chimica capace di mandare in delirio le creature organiche e causare malfunzionamenti in quelle inorganiche.

"Molti Helldivers moriranno", il CEO Arrowhead commenta il prossimo grande aggiornamento Molti Helldivers moriranno, il CEO Arrowhead commenta il prossimo grande aggiornamento

Per chi preferisce un approccio meno discreto, arriva lo stratagemma Pacchetto B/MD C4, uno zaino che contiene sei cariche C4 e un detonatore wireless per far esplodere singole o multiple cariche a distanza. La Mina esca TM-01 è invece una mina lanciabile che aderisce alle superfici e si attiva rilevando movimenti nelle vicinanze.

Il Titolo di Guerra introduce anche due nuove armature: la leggera RS-89 Paladino dell'ombra e la media RS-67 Cifra nulla, entrambe nere e ideali per le infiltrazioni grazie alla passiva Reduced Signature, che riduce il rumore prodotto e il raggio di individuazione da parte dei nemici. Chiude il pacchetto il nuovo potenziamento Impronta ridotta, che dota l'Hellpod di una cortina fumogena attiva all'impatto, rendendo l'atterraggio molto più discreto.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Helldivers 2 presenta il nuovo Titolo di Guerra Reggimento Cancellato, pensato per gli approcci furtivi