Helldivers 2 presenta il nuovo Titolo di Guerra Reggimento Cancellato, pensato per gli approcci furtivi

Sarà disponibile dal 20 gennaio e introdurrà, come da tradizione, nuovi strumenti di morte per diffondere la democrazia controllata in tutto l'universo, oltre a inedite armature e bonus. Qui sotto potete vedere il trailer che mostra il nuovo arsenale.

Tramite il PlayStation Blog, Arrowhead Game Studios ha presentato il prossimo Titolo di Guerra di Helldivers 2 . Intitolato, Reggimento Cancellato è pensato in particolare per chi ama sorprendere i nemici con un approccio più furtivo.

Una panoramica del nuovo arsenale

Tra le armi troviamo il Censore R-72, un fucile di precisione a medio raggio dotato di soppressore per mantenere un profilo basso, e il Soppressore AR-59, un fucile d'assalto automatico anch'esso equipaggiato con silenziatore. A completare il loadout c'è il Rieducatore P-35, una pistola che spara dardi imbevuti di una sostanza chimica capace di mandare in delirio le creature organiche e causare malfunzionamenti in quelle inorganiche.

Per chi preferisce un approccio meno discreto, arriva lo stratagemma Pacchetto B/MD C4, uno zaino che contiene sei cariche C4 e un detonatore wireless per far esplodere singole o multiple cariche a distanza. La Mina esca TM-01 è invece una mina lanciabile che aderisce alle superfici e si attiva rilevando movimenti nelle vicinanze.

Il Titolo di Guerra introduce anche due nuove armature: la leggera RS-89 Paladino dell'ombra e la media RS-67 Cifra nulla, entrambe nere e ideali per le infiltrazioni grazie alla passiva Reduced Signature, che riduce il rumore prodotto e il raggio di individuazione da parte dei nemici. Chiude il pacchetto il nuovo potenziamento Impronta ridotta, che dota l'Hellpod di una cortina fumogena attiva all'impatto, rendendo l'atterraggio molto più discreto.