ARC Raiders ha eliminato varie voci IA: dopo la controversia, il team ha davvero riregistrato i dialoghi

ARC Raiders, come sempre più giochi oggigiorno, è stato realizzato con l'aiuto di una IA generativa, nello specifico per la creazione di voci per i personaggi. La decisione non è stata apprezzata da una certa fetta d'utenza del videogioco e il team - Embark Studios - ha annunciato che avrebbe registrato nuovamente i dialoghi con veri doppiatori.
Ora, il capo del team - Patrick Söderlund - ha annunciato che il gioco include meno linee di dialogo IA, perché una parte è stata riregistrata.
Il commento del capo di ARC Raiders
"Paghiamo i nostri attori per tutto il tempo trascorso con noi in sala di registrazione e continuiamo a richiamarne molti mentre proseguiamo con l'aggiornamento del gioco", ha dichiarato lo sviluppatore a GI.biz.
"Per utilizzi selezionati, li paghiamo anche per l'approvazione a concedere in licenza le loro voci tramite sintesi vocale per battute che non sono così essenziali per l'immersione nell'esperienza, principalmente l'audio del sistema di ping."
Söderlund ha poi aggiunto che ora in ARC Raiders ci sono meno battute vocali generate dall'IA rispetto a quando il gioco è stato pubblicato nell'ottobre 2025. "Abbiamo registrato nuovamente alcune battute dopo il lancio e le abbiamo realizzate con voci vere", ha spiegato. "C'è una differenza di qualità. Un vero attore professionista è migliore dell'IA; è semplicemente così".
Ricordiamo infine che gli autori di ARC Raiders promettono che non ci andranno leggeri coi bari.