ARC Raiders ha eliminato varie voci IA: dopo la controversia, il team ha davvero riregistrato i dialoghi

ARC Raiders, come sempre più giochi oggigiorno, è stato realizzato con l'aiuto di una IA generativa, nello specifico per la creazione di voci per i personaggi. La decisione non è stata apprezzata da una certa fetta d'utenza del videogioco e il team - Embark Studios - ha annunciato che avrebbe registrato nuovamente i dialoghi con veri doppiatori.

Ora, il capo del team - Patrick Söderlund - ha annunciato che il gioco include meno linee di dialogo IA, perché una parte è stata riregistrata.