ARC Raiders svelerà presto quando arriveranno nuovi contenuti

Il CEO di Embark Studios, autore di ARC Raiders , ha svelato che una "roadmap" di ARC Raiders sarà presto svelata. In altre parole, sapremo presto quali saranno i nuovi contenuti previsti per il gioco e quando saranno pubblicati.

Le parole del CEO di Embark Studios

Il CEO Patrick Söderlund ha svelato che la nuova tabella di marcia dei contenuti di ARC Raiders sarà svelata "presto" e ha sottolineato che desidera dare ai giocatori "molto di più", affermando che gli sviluppatori hanno il compito di fornire contenuti aggiuntivi: "lo devono a se stessi e ai giocatori". Ha anche rassicurato i giocatori sul fatto che "ci sarà molto da fare".

Inoltre, l'amministratore delegato ha parlato delle sue recenti scuse nei confronti degli sviluppatori di ARC Raiders, dopo aver affermato che il gioco non si stava espandendo abbastanza alla svelta. Söderlund ha ammesso di non essere stato corretto nei confronti degli autori del gioco, che si stanno impegnando al massimo. Ha poi anche commentato le nuove misure anti-cheat, spiegando che il team sta cercando al meglio di bloccare i giocatori disonesti e vuole trovare una soluzione. A questo riguardo sappiamo che ARC Raiders aggiungerà Denuvo per combattere contro i bari.

Il CEO ha anche confermato che la roadmap sarà più dettagliata rispetto alle precedenti e parlerà chiaramente degli elementi più importanti, come nuove mappe e non solo. Ci saranno poi anche nuovi tipi di nemici e nuovi approfondimenti per la lore.