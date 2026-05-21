PlayStation Plus costa di più ora: vediamo il nuovo prezzo di Essential, Extra e Premium

Parte ufficialmente in queste ore la rimodulazione di PlayStation Plus, con Sony che ha infine annunciato il nuovo prezzo di Essential, Extra e Premium aggiornando il sito ufficiale del servizio in abbonamento, cosa che ci consente di fare un po' di chiarezza sulla questione.

Era stato infatti annunciato nei giorni scorsi l'aumento di prezzo di PlayStation Plus a partire dal 20 maggio, ma veniva segnalata solo la variazione applicata al tier Essential, mentre sono aumentati anche gli abbonamenti Extra e Premium, sempre per quanto riguarda i pacchetti da uno e tre mesi, mentre gli abbonamenti annuali restano invariati.

Vediamo dunque il nuovo listino aggiornato da Sony, come riportato proprio sul sito ufficiale di PlayStation Plus che è stato aggiornato in queste ore in corrispondenza della rimodulazione del servizio.