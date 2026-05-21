PlayStation Plus costa di più ora: vediamo il nuovo prezzo di Essential, Extra e Premium

Parte ufficialmente in queste ore la rimodulazione di PlayStation Plus, con Sony che ha infine annunciato il nuovo prezzo di Essential, Extra e Premium aggiornando il sito ufficiale del servizio in abbonamento, cosa che ci consente di fare un po' di chiarezza sulla questione.
Era stato infatti annunciato nei giorni scorsi l'aumento di prezzo di PlayStation Plus a partire dal 20 maggio, ma veniva segnalata solo la variazione applicata al tier Essential, mentre sono aumentati anche gli abbonamenti Extra e Premium, sempre per quanto riguarda i pacchetti da uno e tre mesi, mentre gli abbonamenti annuali restano invariati.
Vediamo dunque il nuovo listino aggiornato da Sony, come riportato proprio sul sito ufficiale di PlayStation Plus che è stato aggiornato in queste ore in corrispondenza della rimodulazione del servizio.
Il nuovo listino di PlayStation Plus
Ricordiamo che questi nuovi prezzi si applicano ai nuovi abbonati, oppure a coloro che riattivano un abbonamento che era stato interrotto in precedenza, dunque se avete il pagamento ricorrente attivato e non interrompete il servizio dovreste continuare a pagare il prezzo originale.
Restano invariati anche i prezzi degli abbonamenti annuali, con le modifiche che si applicano nei tre livelli solo alle sottoscrizioni da uno e tre mesi, vediamo dunque i nuovi prezzi.
PlayStation Plus Essential:
- 1 mese - 9,99€ (prima: 8,99€)
- 3 mesi - 27,99€ (prima: 24,99€)
- 12 mesi - 71,99€ (come prima)
PlayStation Plus Extra:
- 1 mese - 15,99€ (prima: 13,99€)
- 3 mesi - 43,99€ (prima: 39,99€)
- 12 mesi - 125,99€ (come prima)
PlayStation Plus Premium:
- 1 mese - 18,99€ (prima: 16,99€)
- 3 mesi - 54,99€ (prima: 49,99€)
- 12 mesi - 151,99€ (come prima)
Il fatto che le modifiche non si applichino agli abbonamenti annuali sembra indicare la volontà di Sony di spingere verso questi, che ovviamente assicurano una maggiore regolarità di ricavi ricorrenti alla compagnia.
Vi ricordiamo inoltre che un nuovo State of Play è stato annunciato per il 2 giugno, dal quale potrebbero emergere anche novità interessanti sui giochi di PlayStation Plus.
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