Sony proietterà lo State of Play di giugno anche in alcuni cinema, per la prima volta dopo l'E3 2018

C'è da considerare che la catena Alamo è gestita proprio da Sony Pictures, ma questo non toglie nulla alle grandi aspettative che questa iniziativa sta facendo emergere nei fan.

Un evento spettacolare

Erano diversi anni che non accadeva una cosa del genere: l'ultima proiezione al cinema di un evento PlayStation risale infatti all'E3 2018, dunque questa è la prima volta in 8 anni che viene ripetuta un'esperienza del genere.



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L'iniziativa punta ovviamente a rendere la presentazione ancora più spettacolare e l'idea che ne deriva è che Sony abbia in serbo uno show di notevoli dimensioni, considerando in effetti che il nuovo State of Play del 2 giugno dovrebbe durare circa un'ora e contenere diverse novità e annunci anche di esclusive PS5.

Tutto quello che sappiamo al momento, tuttavia, è che sarà presente Marvel's Wolverine con una presentazione probabilmente estesa, ma sul resto dei contenuti si possono solo fare delle congetture, pensando forse al nuovo gioco di Cory Barlog di Santa Monica Studio, forse collegato a God of War, o a un nuovo trailer di Intergalactic: The Heretic Prophet, ma non solo.

Per il momento non ci sono comunicazioni sull'estensione dell'iniziativa "cinematografica" anche in altri paesi, dunque la questione resta legata all'utenza americana, per ora.