I Days of Play di PlayStation starebbero per tornare: date e dettagli degli sconti da un leak

La questione è nell'aria, considerando che il periodo è proprio quello in cui solitamente si verificano, dunque prendiamo piuttosto sul serio questo leak che vuole i Days of Play di PlayStation in arrivo, con date e dettagli sugli sconti che arrivano da una fonte considerata alquanto affidabile.
A riferire queste prime informazioni, ovviamente ancora non ufficiali, è Billbil-kun su Dealabs.com, una fonte che è diventata quasi una certezza, a questo punto, dunque prendiamo la questione con una certa sicurezza: secondo quanto riferito, i Days of Play 2026 si terrebbero dal 27 maggio al 10 giugno, con due settimane di sconti e promozioni varie.
Come da tradizione, questa iniziativa è organizzata su diverse ondate di sconti che coinvolgono sia l'hardware che gli accessori fino ai giochi fisici e in digitale, dunque attendiamo il programma completo per avere le idee più chiare.
Un primo assaggio
Nel frattempo, però, Billbil-kun ha lanciato qualche anticipazione su quello che potremo trovare fra gli sconti in arrivo tra fine maggio e inizio giugno, solo un assaggio iniziale.
Le promozioni sono piuttosto simili a quelle che si sono viste in occasione del Black Friday 2025, ma in questo caso hanno forse un impatto anche maggiore visto l'incremento dei prezzi generale, con Sony che ha aumentato sia il prezzo di PS5 che quello di PlayStation Plus di recente.
Secondo il leaker, tra le offerte ci saranno le seguenti:
- 20€ di sconto su una selezione di controller DualSense, a partire da 54,99€
- 30€ di sconto su DualSense Edge, dunque 189,99€ invece di 219,99€
- 100€ di sconto su PlayStation VR2: 349,99€ invece di 449,99€
- Ghost of Yotei a 54,99€ invece di 79,99€
- 20€ di sconto sulle cuffie Pulse Elite e Pulce Explore
Oltre a questi dovrebbero esserci anche numerosi sconti su giochi fisici e in digitale, oltre a possibili promozioni su PlayStation Plus e anche sui vari modelli di console PS5, ma attendiamo le informazioni ufficiali da parte di Sony.
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