I Days of Play di PlayStation starebbero per tornare: date e dettagli degli sconti da un leak

La questione è nell'aria, considerando che il periodo è proprio quello in cui solitamente si verificano, dunque prendiamo piuttosto sul serio questo leak che vuole i Days of Play di PlayStation in arrivo, con date e dettagli sugli sconti che arrivano da una fonte considerata alquanto affidabile.

A riferire queste prime informazioni, ovviamente ancora non ufficiali, è Billbil-kun su Dealabs.com, una fonte che è diventata quasi una certezza, a questo punto, dunque prendiamo la questione con una certa sicurezza: secondo quanto riferito, i Days of Play 2026 si terrebbero dal 27 maggio al 10 giugno, con due settimane di sconti e promozioni varie.

Come da tradizione, questa iniziativa è organizzata su diverse ondate di sconti che coinvolgono sia l'hardware che gli accessori fino ai giochi fisici e in digitale, dunque attendiamo il programma completo per avere le idee più chiare.