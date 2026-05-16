I giochi più giocati su PlayStation sembrano essere sempre gli stessi

Il lancio della nuova funzionalità in fase di test sulla dashboard di PS5 dimostra che i giochi più giocati su PlayStation tendano ad essere sempre gli stessi di anno in anno, a prescindere dall'uscita di nuovi capitoli o novità varie.
Come abbiamo visto, PS5 sta testando una nuova funzione per la schermata di Benvenuto che mostra i giochi più popolari, attraverso dei widget che offrono una panoramica sui titoli "trending" e su quelli più giocato, suddivisi per le diverse aree geografiche degli utenti.
Ebbene, proprio in base a quanto mostrato da questa nuova funzionalità, sembra che i giochi più giocati sulla piattaforma rimangano praticamente sempre gli stessi, con quei tre-quattro titoli a sovrastare tutto il resto.
Una situazione stabile
Stiamo parlando ovviamente di Fortnite prima di tutto, che da solo supera di tre volte qualsiasi altro concorrente in termini di quantità di giocatori settimanali, ma anche di GTA Online e Call of Duty.
Si parla di quantità di giocatori attivi al livello settimanale, dunque è chiaro che a dominare la classifica ci siano giochi con una forte componente multiplayer e possibilmente live service.
Nella fattispecie, questa è la lista dei giochi più popolari in base ai dati rilevati dalla nuova funzionalità in test su PS5, in nord America:
- Fortnite - 14.6 milioni
- Grand Theft Auto 5 - 5.13 milioni
- Minecraft - 4.97 milioni
- Call of Duty - 4.95 milioni
- Apex Legends - 1.72 milioni
- Marvel Rivals - 1.58 milioni
- Battlefield 6 - 1.51 milioni
- Arc Raiders - 972.000
Bisogna notare come Call of Duty sia una sorta di "piattaforma" che comprende praticamente tutti i capitoli della serie e Call of Duty: Warzone, ma ovviamente conta soprattutto per gli ultimi due titoli principali.
Sebbene non sorprenda più di tanto il suo risultato, è utile per capire come, anche in un periodo in cui si pensava che il brand fosse in flessione, rappresenti invece sempre uno dei giochi più giocati in assoluto, ben sopra il concorrente Battlefield 6.
Curiosamente, c'è da rilevare come due dei cinque giochi più giocati su piattaforme PlayStation siano di fatto giochi Microsoft, ovvero Minecraft e Call of Duty, ma ormai la questione non stupisce praticamente più nel moderno mercato videoludico.
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