I giochi più giocati su PlayStation sembrano essere sempre gli stessi

Il lancio della nuova funzionalità in fase di test sulla dashboard di PS5 dimostra che i giochi più giocati su PlayStation tendano ad essere sempre gli stessi di anno in anno, a prescindere dall'uscita di nuovi capitoli o novità varie.

Come abbiamo visto, PS5 sta testando una nuova funzione per la schermata di Benvenuto che mostra i giochi più popolari, attraverso dei widget che offrono una panoramica sui titoli "trending" e su quelli più giocato, suddivisi per le diverse aree geografiche degli utenti.

Ebbene, proprio in base a quanto mostrato da questa nuova funzionalità, sembra che i giochi più giocati sulla piattaforma rimangano praticamente sempre gli stessi, con quei tre-quattro titoli a sovrastare tutto il resto.