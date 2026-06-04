L'aumento di prezzo di PS5 pare abbia dimezzato le vendite in UK, ora quasi pari a Xbox Series

Variazioni che sembrano dunque indicare un notevole cambio di passo per PS5 almeno nel Regno Unito, uno dei mercati principali per Sony, dove PS5 ha registrato una brusca frenata molto probabilmente a causa dell' incremento di prezzo .

Non vengono ancora forniti i dati precisi, ma qualcosa è stato anticipato da Chris Dring , ex-editor di GamesIndustry e ora responsabile del blog The Game Business incentrato proprio sull'industria videoludica, che con i nuovi dati di Nielson e GFK ha intanto riferito alcune delle variazioni sul fronte hardware.

Si cominciano a vedere gli effetti dell'aumento di prezzo di PS5 , applicato da Sony a partire dall'inizio di aprile e dunque risultante ora nei dati più recenti in mano agli analisti di mercato: nel Regno Unito , sembra che l'impatto sia stato devastante, portando al dimezzamento delle vendite della console a maggio , che si troverebbe quasi pari a Xbox Series X|S.

PS5 crolla, Xbox aumenta

Come abbiamo visto, alla fine di marzo Sony ha annunciato l'aumento di prezzo per PS5 e Portal, che la console domestica che dall'inizio di aprile costa circa 100€ in più rispetto a prima nelle sue varie versioni, dunque un incremento non da poco.



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I primi effetti di questo cambiamento si iniziano a vedere con l'arrivo dei dati complessivi sulle vendite sui mesi di aprile e maggio, in particolare per quest'ultimo nel Regno Unito.

In base a quanto riferito da Dring, le vendite di PS5 sono calate del 50% nel mese di maggio, cosa che ha portato la console molto vicina a Xbox Series X|S, che resta distanziata di sole 400 unità in tale mese in UK.

La console Microsoft ha invece subito un incremento del 12% rispetto al mese precedente, grazie probabilmente all'uscita di Forza Horizon 6, ma entrambe sono decisamente lontane da Nintendo Switch 2 che a quanto pare è stata "agilmente" la console più venduta del mese, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.