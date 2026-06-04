Final Fantasy 7 Remake Parte 3 potrebbe essere annunciato al Summer Game Fest 2026

Domani, 5 giugno, andrà in onda il Summer Game Fest 2026 ovvero l'evento di Geoff Keighley che darà spazio a tanti giochi di grandi e piccoli editori. Sarà l'occasione perfetta per scoprire le ultime novità sui giochi più attesi e anche su titoli mai mostrati prima.

Secondo il leaker Nate the Hate, inoltre, ci sarà spazio per Final Fantasy 7 Remake Parte 3, il gioco di ruolo d'azione di Square Enix.