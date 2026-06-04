Final Fantasy 7 Remake Parte 3 potrebbe essere annunciato al Summer Game Fest 2026

Domani, 5 giugno, andrà in onda il Summer Game Fest 2026 ovvero l'evento di Geoff Keighley che darà spazio a tanti giochi di grandi e piccoli editori. Sarà l'occasione perfetta per scoprire le ultime novità sui giochi più attesi e anche su titoli mai mostrati prima.
Secondo il leaker Nate the Hate, inoltre, ci sarà spazio per Final Fantasy 7 Remake Parte 3, il gioco di ruolo d'azione di Square Enix.
Il commento del leaker su Final Fantasy 7 Remake Parte 3
Tramite Reddit, all'insider è stato chiesto se sapesse qualcosa riguardo a Final Fantasy 7 Remake Parte 3 e alla sua possibile presenza al Summer Game Fest. La risposta è stata che si aspetta di vederlo durante lo show.
Ovviamente gli è subito stato chiesto se si tratta di una sua predizione oppure se ha ottenuto informazioni da una qualche fonte. Nate ha quindi risposto di aver "sentito" che Final Fantasy 7 Remake Parte 3 sarà parte del Summer Game Fest. Non ha dato altri dettagli, ma comunque non pare solo una supposizione.
Ciò detto, dobbiamo considerare il tutto come un rumor. Inoltre, anche ammesso che sia vero, non sappiamo cosa potrebbe essere mostrato. È possibile che Square Enix sfrutti il palco di Keighley per svelare il nome ufficiale del gioco: Final Fantasy 7 R-qualcosa, supponiamo, senza però mostrare gameplay o dettagli interessanti.
Parlando invece di Final Fantasy VII Rebirth, com'è la seconda parte dell'operazione remake su Nintendo Switch 2? Scopritelo nel nostro articolo.
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