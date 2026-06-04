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Final Fantasy 7 Remake Parte 3 potrebbe essere annunciato al Summer Game Fest 2026

In occasione del Summer Game Fest 2026, secondo un leaker, ci sarà modo di vedere il primo trailer di Final Fantasy 7 Remake Parte 3, l'ultimo titolo della serie di Square Enix.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/06/2026
Tifa da FF 7 remake

Domani, 5 giugno, andrà in onda il Summer Game Fest 2026 ovvero l'evento di Geoff Keighley che darà spazio a tanti giochi di grandi e piccoli editori. Sarà l'occasione perfetta per scoprire le ultime novità sui giochi più attesi e anche su titoli mai mostrati prima.

Secondo il leaker Nate the Hate, inoltre, ci sarà spazio per Final Fantasy 7 Remake Parte 3, il gioco di ruolo d'azione di Square Enix.

Il commento del leaker su Final Fantasy 7 Remake Parte 3

Tramite Reddit, all'insider è stato chiesto se sapesse qualcosa riguardo a Final Fantasy 7 Remake Parte 3 e alla sua possibile presenza al Summer Game Fest. La risposta è stata che si aspetta di vederlo durante lo show.

Ovviamente gli è subito stato chiesto se si tratta di una sua predizione oppure se ha ottenuto informazioni da una qualche fonte. Nate ha quindi risposto di aver "sentito" che Final Fantasy 7 Remake Parte 3 sarà parte del Summer Game Fest. Non ha dato altri dettagli, ma comunque non pare solo una supposizione.

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Ciò detto, dobbiamo considerare il tutto come un rumor. Inoltre, anche ammesso che sia vero, non sappiamo cosa potrebbe essere mostrato. È possibile che Square Enix sfrutti il palco di Keighley per svelare il nome ufficiale del gioco: Final Fantasy 7 R-qualcosa, supponiamo, senza però mostrare gameplay o dettagli interessanti.

Parlando invece di Final Fantasy VII Rebirth, com'è la seconda parte dell'operazione remake su Nintendo Switch 2? Scopritelo nel nostro articolo.

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