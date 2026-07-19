Square Enix celebra il trentesimo anniversario di Star Ocean con un evento speciale

La serie non ha forse più il rilievo di un tempo, ma resta comunque un caposaldo dei giochi di ruolo giapponesi, dunque il trentesimo anniversario di Star Ocean è stato giustamente ricordato da Square Enix con un evento speciale e un'illustrazione dedicata.
Il primo capitolo di Star Ocean venne pubblicato il 19 luglio 1996, precisamente trenta anni fa, in Giappone: il titolo venne lanciato su Super Famicom e ha poi generato una lunga serie che è andata avanti fino al periodo attuale, con il più recente capitolo, Star Ocean: The Second Story R, uscito nel 2023.
Per l'occasione, Square Enix ha trasmesso un evento speciale in livestream che può essere recuperato a questo indirizzo, nel quale gli sviluppatori e i produttori hanno discusso della storia e dell'eredità di questa serie.
Una lunga storia fantascientifica
"Oggi ricorre il trentesimo anniversario dal lancio di Star Ocean, lanciato per la prima volta il 19 luglio 1996", si legge nel messaggio di Square Enix pubblicato su X per ricordare questa ricorrenza.
"Ancora una volta vogliamo esprimere la nostra gratitudine a tutti i fan che si sono divertiti con questa serie e l'hanno supportata negli anni, grazie a tutti!"
"E continueremo a condividere storie dell'universo di Star Ocean in modo che tutti possiate goderne in futuro, dunque contiamo sul vostro supporto continuativo".
A questo punto restiamo in attesa di informazioni su altri eventuali capitoli della serie. Nel frattempo, una versione rimasterizzata dell'originale è stata lanciata sul mercato con il titolo Star Ocean: First Departure R.