Square Enix celebra il trentesimo anniversario di Star Ocean con un evento speciale

La serie non ha forse più il rilievo di un tempo, ma resta comunque un caposaldo dei giochi di ruolo giapponesi, dunque il trentesimo anniversario di Star Ocean è stato giustamente ricordato da Square Enix con un evento speciale e un'illustrazione dedicata.

Il primo capitolo di Star Ocean venne pubblicato il 19 luglio 1996, precisamente trenta anni fa, in Giappone: il titolo venne lanciato su Super Famicom e ha poi generato una lunga serie che è andata avanti fino al periodo attuale, con il più recente capitolo, Star Ocean: The Second Story R, uscito nel 2023.

Per l'occasione, Square Enix ha trasmesso un evento speciale in livestream che può essere recuperato a questo indirizzo, nel quale gli sviluppatori e i produttori hanno discusso della storia e dell'eredità di questa serie.