Square Enix ammette di annunciare i giochi troppo presto, generando lunghe attese

Una serie alquanto paradigmatica di questa situazione è quella di Kingdom Hearts, per esempio: il terzo capitolo venne annunciato prima del 2013 ma è uscito solo nel 2019, e qualcosa di simile sta succedendo anche con Kingdom Hearts 4 , annunciato nel 2022 ma ancora senza una data di uscita, con Dragon Quest 12 che sembra seguire un iter simile, viste le recenti comunicazioni sulla rielaborazione generale del progetto dopo il primo annuncio.

Un cambio di atteggiamento

Durante una recente sessione di domande e risposte con gli investitori, la questione è stata posta all'attenzione dell'editore, che a quanto pare ha riferito di essere al corrente del problema e di volervi porre rimedio.

Uno degli investitori ha fatto presente che la "lunga finestra" temporale che intercorre tra l'annuncio e l'effettiva uscita di giochi di grosso calibro potrebbe portare a "raffreddare l'entusiasmo degli utenti", chiedendo dunque comunicazioni su "tempistiche più chiare" in futuro.

Square Enix non ha risposto in maniera precisa alla questione, ma ha ammesso che questo è un "problema" presente nella compagnia, e anche una "sfida" da affrontare nel prossimo periodo, cercando di modificare il proprio atteggiamento.

In effetti, ha anche spiegato che sta rivedendo questo approccio, e in certi casi, come per il recente Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito, ha fortemente ridotto i tempi di attesa tra annuncio e uscita.