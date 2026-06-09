Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito si è mostrato in un trailer con la data di uscita

Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito è tornato a farsi vedere nel corso del Nintendo Direct con un nuovo trailer, e in questo caso possiamo vedere qualcosa di più preciso di questo nuovo spin-off da parte di Square Enix, oltre alla sua data d'uscita.

Il gioco era stato annunciato per PC e console lo scorso maggio, ma con un primo teaser trailer che non mostrava ancora molto del gameplay vero e proprio, mentre in questo caso abbiamo modo di dare un'occhiata un po' più da vicino a questo interessante action adventure nel mondo di Dragon Quest.

Viene annunciata, nel video, anche la data di uscita fissata per il 3 dicembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.