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Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito si è mostrato in un trailer con la data di uscita

Square Enix ha infine mostrato il gameplay e vari dettagli su Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito in un nuovo trailer, annunciando anche la data di uscita del nuovo capitolo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   09/06/2026
Le protagoniste di Dragon Quest Monsters: The Withered World

Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito è tornato a farsi vedere nel corso del Nintendo Direct con un nuovo trailer, e in questo caso possiamo vedere qualcosa di più preciso di questo nuovo spin-off da parte di Square Enix, oltre alla sua data d'uscita.

Il gioco era stato annunciato per PC e console lo scorso maggio, ma con un primo teaser trailer che non mostrava ancora molto del gameplay vero e proprio, mentre in questo caso abbiamo modo di dare un'occhiata un po' più da vicino a questo interessante action adventure nel mondo di Dragon Quest.

Viene annunciata, nel video, anche la data di uscita fissata per il 3 dicembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Tante creature da scoprire e addestrare

Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito è il nuovo capitolo della serie spin-off dello storico franchise di Enix, con i giocatori che in questo potranno scoprire, reclutare e allenare un intero mondo di creature indimenticabili.

Dall'iconico Slime diventato simbolo dell'intera serie a nuove comparse, ogni mostro è un potenziale compagno di squadra e alleato importante da addestrare e gestire per le battaglie.

Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro ha una data di uscita su PC, iOS e Android, molto vicina Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro ha una data di uscita su PC, iOS e Android, molto vicina

Tramite il sistema di sintesi tipico della serie, i giocatori possono combinare mostri diversi per creare compagni tutti nuovi, per un alto livello di personalizzazione e di profondità strategica nei combattimenti.

All'interno del gioco troviamo centinaia di mostri da scoprire ed elaborare, mischiando gli elementi da collezionismo in stile Pokémon e simili all'azione tipica da gioco di ruolo nipponico.

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