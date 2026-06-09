Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito si è mostrato in un trailer con la data di uscita

Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito è tornato a farsi vedere nel corso del Nintendo Direct con un nuovo trailer, e in questo caso possiamo vedere qualcosa di più preciso di questo nuovo spin-off da parte di Square Enix, oltre alla sua data d'uscita.
Il gioco era stato annunciato per PC e console lo scorso maggio, ma con un primo teaser trailer che non mostrava ancora molto del gameplay vero e proprio, mentre in questo caso abbiamo modo di dare un'occhiata un po' più da vicino a questo interessante action adventure nel mondo di Dragon Quest.
Viene annunciata, nel video, anche la data di uscita fissata per il 3 dicembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.
Tante creature da scoprire e addestrare
Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito è il nuovo capitolo della serie spin-off dello storico franchise di Enix, con i giocatori che in questo potranno scoprire, reclutare e allenare un intero mondo di creature indimenticabili.
Dall'iconico Slime diventato simbolo dell'intera serie a nuove comparse, ogni mostro è un potenziale compagno di squadra e alleato importante da addestrare e gestire per le battaglie.
Tramite il sistema di sintesi tipico della serie, i giocatori possono combinare mostri diversi per creare compagni tutti nuovi, per un alto livello di personalizzazione e di profondità strategica nei combattimenti.
All'interno del gioco troviamo centinaia di mostri da scoprire ed elaborare, mischiando gli elementi da collezionismo in stile Pokémon e simili all'azione tipica da gioco di ruolo nipponico.
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