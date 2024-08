Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro ha una data di uscita su PC, iOS e Android, molto vicina

Si tratta di una digressione in ambito del gioco di ruolo con innesti quasi in stile Pokémon, con la possibilità di catturare e addestrare vari mostri per farli combattere al nostro fianco, fino a costruire una sorta di esercito di creature da gestire.

Una strana situazione

La storia mette in scena le gesta di Psaro, principe dei demoni, affetto da una maledizione per cui non può fare del male ai mostri. Questo lo porta ad affrontare avventure e battaglie da un punto di vista decisamente diverso dal solito.

Invece di cacciarli e combatterli direttamente, Psaro diventa un domatore di creature, che deve dunque cercare in giro per il mondo vari mostri per poterli reclutare e farli combattere al proprio fianco.

In Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro ci troviamo allora ad esplorare le ambientazioni estremamente varie del fantastico mondo di Nadiria, cercando mostri e reclutandoli per la nostra missione, attraversando anche vari biomi e stagioni che modificano scenari e dinamiche.

