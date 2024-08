Shin Megami Tensei V: Vengeance torna in vendita al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una copia di Shin Megami Tensei V: Vengeance per Nintendo Switch e Xbox (One e Series X sullo stesso disco). Lo sconto è del 43% rispetto al prezzo più basso recente. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente (specificatamente per la versione Switch) è 55,90. Il prezzo consigliato per questa versione del gioco è 60,99€. Il prezzo attuale è il migliore di sempre e, soprattutto, il gioco è tornato in vendita dopo vari giorni di non disponibilità. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.