DOOM The Dark Ages Standard Edition per Xbox Series X è in sconto su Amazon

DOOM The Dark Ages Standard Edition per Xbox Series X è disponibile su Amazon a 59,99€, in offerta a tempo con reso gratuito rispetto al prezzo di 68€. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Il nuovo capitolo firmato id Software racconta le origini del DOOM Slayer, riportando i giocatori in un mondo cupo e brutale, dove la rabbia dell'eroe prende forma tra battaglie sanguinose e scenari dark fantasy. Questo prequel di DOOM (2016) e DOOM Eternal unisce le atmosfere fantasy con l'azione frenetica e iper-violenta che ha reso iconica la serie.
Nuove armi e mondi da esplorare
Nei panni dello Slayer, i giocatori possono contare sulle armi classiche come la doppietta, ma anche su nuovi strumenti letali, tra cui la spettacolare sega scudo, in grado di squarciare i nemici e difendere allo stesso tempo. Le ambientazioni spaziano da castelli in rovina a foreste cupe, fino a campi di battaglia epici e infernali, offrendo livelli più grandi ed estesi che mai.
Con un sistema di difficoltà personalizzabile, DOOM The Dark Ages è pensato sia per chi si avvicina alla saga per la prima volta, sia per i fan di lunga data in cerca di una nuova sfida. Un titolo che promette di ampliare e arricchire l'universo narrativo di DOOM, mantenendo intatta la sua anima cruda e spettacolare.