DOOM: The Dark Ages è stato aggiornato alla versione 2.2, ora è verificato per Steam Deck

DOOM: The Dark Ages è stato appena aggiornato alla versione 2.2, che tra le varie novità rende il gioco verificato per Steam Deck. Naturalmente vengono corretti anche molti dei bug residui, per la gioia di chi sta continuando a giocarci.
La patch è disponibile su tutte le piattaforme, compresa l'ibrido tra un PC e una console portatile di Valve, che ora può eseguire il gioco. Altre aggiunte includono modifiche al Ripatorium e regolazioni del sistema Brink of Death.
Quindi, vediamo in sintesi tutte le novità della versione 2.2 di DOOM: The Dark Ages. Come già detto, il gioco è ora Steam Deck Verified, quindi giocabile correttamente sull'hardware di Valve.
Inoltre, ora è anche ottimizzato per questi apparecchi, grazie al rilevamento automatico delle impostazioni, alle prestazioni migliorate, alla modalità Benchmark e al supporto per controller esterni.
Le modifiche al Ripatorium e al sistema Brink of Death mirano a ottenere un'esperienza più equilibrata. Inoltre, sono stati risolti numerosi crash e bug legati a boss, armi e interazioni con lo scudo, è stata migliorata la gestione dei checkpoint e degli obiettivi in diversi livelli. Sono stati risolti problemi di respawn dei nemici e di rinforzi indesiderati in alcune battaglie, ci sono state delle correzioni all'audio, all'interfaccia utente e alla grafica, con la rimozione di vari glitch.
Parlando di bilanciamento, ora alcuni attacchi dei boss ora infliggono meno danni allo scudo, specialmente a difficolta Incubo.
Per il resto, vi ricordiamo che DOOM: The Dark Ages è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.