DOOM: The Dark Ages è stato aggiornato alla versione 2.2, ora è verificato per Steam Deck

La patch è disponibile su tutte le piattaforme , compresa l'ibrido tra un PC e una console portatile di Valve, che ora può eseguire il gioco. Altre aggiunte includono modifiche al Ripatorium e regolazioni del sistema Brink of Death.

DOOM: The Dark Ages è stato appena aggiornato alla versione 2.2 , che tra le varie novità rende il gioco verificato per Steam Deck. Naturalmente vengono corretti anche molti dei bug residui, per la gioia di chi sta continuando a giocarci.

Quindi, vediamo in sintesi tutte le novità della versione 2.2 di DOOM: The Dark Ages. Come già detto, il gioco è ora Steam Deck Verified, quindi giocabile correttamente sull'hardware di Valve.

Inoltre, ora è anche ottimizzato per questi apparecchi, grazie al rilevamento automatico delle impostazioni, alle prestazioni migliorate, alla modalità Benchmark e al supporto per controller esterni.

Le modifiche al Ripatorium e al sistema Brink of Death mirano a ottenere un'esperienza più equilibrata. Inoltre, sono stati risolti numerosi crash e bug legati a boss, armi e interazioni con lo scudo, è stata migliorata la gestione dei checkpoint e degli obiettivi in diversi livelli. Sono stati risolti problemi di respawn dei nemici e di rinforzi indesiderati in alcune battaglie, ci sono state delle correzioni all'audio, all'interfaccia utente e alla grafica, con la rimozione di vari glitch.

Parlando di bilanciamento, ora alcuni attacchi dei boss ora infliggono meno danni allo scudo, specialmente a difficolta Incubo.

Per il resto, vi ricordiamo che DOOM: The Dark Ages è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.