Quali sono i giochi del 2025 con la grafica migliore? Digital Foundry ha stilato la classifica

Come da tradizione, la rubrica specializzata Digital Foundry ha stilato la classifica annuale dei giochi con la migliore grafica del 2025, facendo emergere una top ten non proprio banale, costruita in base a criteri tecnici ma anche artistici.
Potete vedere la classifica commentata dai membri della redazione nel video riportato qui sotto, dunque vi rimandiamo a quello se volete avere la spiegazione completa delle scelte effettuate, ma riportiamo qui sotto anche alcuni risultati emersi da questa particolare analisi tutta volta alla grafica dei giochi.
In maniera forse sorprendente, il gioco che ha conquistato la prima posizione, come titolo con la migliore grafica del 2025 è risultato essere DOOM: The Dark Ages.
La classifica della grafica
La scelta di eleggere DOOM: The Dark Ages come gioco con la grafica migliore del 2025 sembra confermare una certa fascinazione di Digital Foundry per l'engine id Tech di id Software, già emersa anche l'anno scorso con l'elezione di Indiana Jones e l'Antico Cerchio come gioco con la grafica migliore del 2024.
Al secondo posto troviamo Assassin's Creed Shadows, che evidentemente ha vinto la sua sfida diretta con Ghost of Yotei, dimostrando ancora una volta la validità tecnica dell'engine di Ubisoft, mentre a chiudere il podio c'è Death Stranding 2: On the Beach.
Vediamo dunque la top ten completa dei giochi con la grafica migliore del 2025 secondo Digital Foundry:
- DOOM: The Dark Ages
- Assassin's Creed Shadows
- Death Stranding 2: On the Beach
- Silent Hill f
- Routine
- Metroid Prime 4
- Mafia: The Old Country
- Ghost of Yotei
- Earthion
- Dying Light: The Beast
Come menzioni speciali, l'articolo di Digital Foundry nomina anche Mario Kart World, Kirby Air Riders, Fast Fusion, Star Wars Outlaws e i port di Panic Button, che non sono rientrati nella classifica ufficiale ma sono comunque degni di considerazione.