Resident Evil Requiem è nella lista dei desideri di oltre 4 milioni di giocatori

La notizia arriva da un messaggio pubblicato sui profili social ufficiali della serie, in cui il team ringrazia i giocatori per il supporto e ricorda che ormai mancano meno di due mesi al debutto, fissato per il 27 febbraio su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.

Resident Evil Requiem è senza dubbio uno dei giochi più attesi di quest'anno e ora lo conferma anche Capcom, che ha svelato che il gioco è stato aggiunto alla lista dei desideri di oltre 4 milioni di giocatori in tutto il mondo.

Novità in arrivo nelle prossime settimane

Non sarà necessario attendere fino alla fine di febbraio per rivedere il gioco in azione. Resident Evil Requiem sarà infatti il protagonista del nuovo Resident Evil Showcase annunciato da Capcom e previsto nelle prossime settimane, con una data precisa che verrà comunicata a breve.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Resident Evil Requiem rappresenta il nuovo capitolo principale della storica serie survival horror di Capcom. Il gioco promette un ritorno alle atmosfere più cupe e claustrofobiche del franchise, con un mix di esplorazione, tensione costante e combattimenti strategici contro creature mutate. Se ve lo siete perso, durante i The Game Awards è stato mostrato un trailer che ha confermato che Leon S. Kennedy sarà presente nel gioco come secondo protagonista giocabile, affianco di Grace Ashcroft.