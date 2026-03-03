Il PC copre quasi il 50% delle vendite per Capcom, e crescerà ancora

Si tratta di un elemento che era già emerso in passato per Capcom, ma è stato ribadito anche in occasione dei dati finanziari pubblicati per il terzo trimestre fiscale, che hanno visto evidentemente una crescita ulteriore nell'importanza della piattaforma PC per il business dell'editore.

Un'importanza sempre maggiore

Nella sezione di domande e risposte collegata ai risultati finanziari di Capcom, è possibile vedere un approfondimento sull'argomento PC, collegato a Resident Evil Requiem e allo sfruttamento della tecnologia di questa piattaforma in particolare.

"Resident Evil Requiem sembra sfruttare la tecnologia grafica avanzata, in particolare su PC, potete parlare della strategia riguardante il PC nel prossimo futuro?" Si legge nella sezione in questione.

"Per quanto riguarda il terzo quarto, le vendite su PC ammontano circa al 50% delle vendite totali, e ci aspettiamo che questo rapporto aumenti ancora progressivamente", si legge come risposta da parte di Capcom.

"In base a questo, rafforzeremo ulteriormente l'ambito di lavoro sullo sviluppo per PC. L'esperienza tecnica che abbiamo ottenuto nel risolvere alcuni problemi e gestire la complessità delle sfide legate alle performance in Monster Hunter Wilds verrà applicata allo sviluppo dei prossimi giochi".

Capcom sembra insomma particolarmente proiettata in ambito PC, dove si sta spostando la maggior parte della sua utenza: la questione era già emersa in passato per la serie Monster Hunter, ma sembra che anche Resident Evil stia subendo una trasformazione di questo genere.