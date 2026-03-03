Resident Evil Remake Trilogy è in super sconto su Instant Gaming: recupera i tre remake horror di Capcom

Vuoi recuperare i remake di Resident Evil? Su Instant Gaming è disponibile un pratico pacchetto che include ben tre titoli dai contenuti esclusivi, al prezzo di 31,10 € invece di 90 €. Si tratta del miglior sconto tra le varie piattaforme e puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Una raccolta completa
Questo pacchetto include Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3, Resident Evil Resistance, Resident Evil 4 Gold Edition e Resident Evil 4 The Mercenaries (DLC). Come anticipato, si tratta di un pratico bundle che include i tre remake con tutti i DLC e le espansioni uscite in seguito ai rispettivi lanci.
Avrai diritto anche a una serie di contenuti esclusivi per Resident Evil 2, tra cui:
- Leon Costume: Arklay Sheriff
- Leon Costume: Noir
- Claire Costume: Military
- Claire Costume: Noir
- Claire Costume: Elza Walker
- Original Ver. Soundtrack Swap
- Deluxe Weapon: Samurai Edge - Albert Model
La Gold Edition di Resident Evil 4, invece, include:
- Separate Ways
- Extra DLC Pack
Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere le nostre recensioni per PC di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 4.