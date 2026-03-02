Resident Evil Requiem è il gioco con la media recensioni degli utenti più alta di sempre su Metacritic

Requiem guida la classifica con un User Score di 9,5 , lo stesso punteggio del secondo classificato Clair Obscur: Expedition 33 (probabilmente per uno scarto minimo nei decimali). Al terzo posto troviamo Metal Gear Solid con 9,3, affiancato da Silent Hill 2, Metal Gear Solid 3 e... Disney Cory in the House per Nintendo DS, un caso che fa storia a sé , ma che per certi versi dimostra anche come i voti degli utenti riflettano talvolta anche fenomeni di popolarità e meme, non solo la qualità effettiva.

Resident Evil Requiem sta ricevendo voti altissimi dagli utenti di Metacritic : al momento non è solo il capitolo più apprezzato della serie, ma anche il gioco con la media utenti più alta in assoluto sulla piattaforma, superando persino mostri sacri come The Witcher 3: Wild Hunt e Metal Gear Solid.

Un confronto con gli altri titoli della serie Capcom

Guardando agli altri capitoli della saga Capcom, l'originale Resident Evil 4 del 2005 ha un User Score di 9,1, seguito dal remake del 2023 con 8,9. Lo stesso punteggio è condiviso dal remake del primo capitolo per GameCube, mentre il rifacimento di Resident Evil 2 si ferma a 8,8.

L'attuale classifica di Metacritic in base alle recensioni degli utenti

Sul fronte della critica, invece, Requiem registra una media di 88. Alta ma comunque inferiore ai picchi della serie: Resident Evil 4 (96 per l'originale, 93 per il remake) e Resident Evil 2 Remake (91), mentre è superiore ai suoi predecessori Resident Evil 7 (86) e Village (84). La nostra recensione è stata meno entusiasta, criticando in particolare le sezioni con protagonista Leon S. Kennedy, alcune boss fight e diverse parentesi action non particolarmente riuscite.