Resident Evil Requiem è il gioco con la media recensioni degli utenti più alta di sempre su Metacritic

Resident Evil Requiem è ora il gioco con il punteggio utenti più alto nella storia di Metacritic, superando anche classici come The Witcher 3 e Metal Gear Solid, e distaccando nettamente gli altri capitoli della serie Capcom.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/03/2026
Artwork di copertina di Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem sta ricevendo voti altissimi dagli utenti di Metacritic: al momento non è solo il capitolo più apprezzato della serie, ma anche il gioco con la media utenti più alta in assoluto sulla piattaforma, superando persino mostri sacri come The Witcher 3: Wild Hunt e Metal Gear Solid.

Requiem guida la classifica con un User Score di 9,5, lo stesso punteggio del secondo classificato Clair Obscur: Expedition 33 (probabilmente per uno scarto minimo nei decimali). Al terzo posto troviamo Metal Gear Solid con 9,3, affiancato da Silent Hill 2, Metal Gear Solid 3 e... Disney Cory in the House per Nintendo DS, un caso che fa storia a sé, ma che per certi versi dimostra anche come i voti degli utenti riflettano talvolta anche fenomeni di popolarità e meme, non solo la qualità effettiva.

Un confronto con gli altri titoli della serie Capcom

Guardando agli altri capitoli della saga Capcom, l'originale Resident Evil 4 del 2005 ha un User Score di 9,1, seguito dal remake del 2023 con 8,9. Lo stesso punteggio è condiviso dal remake del primo capitolo per GameCube, mentre il rifacimento di Resident Evil 2 si ferma a 8,8.

L'attuale classifica di Metacritic in base alle recensioni degli utenti
L'attuale classifica di Metacritic in base alle recensioni degli utenti
Al lancio nel Regno Unito, Resident Evil Requiem ha venduto meglio di Resident Evil 4 e Village Al lancio nel Regno Unito, Resident Evil Requiem ha venduto meglio di Resident Evil 4 e Village

Sul fronte della critica, invece, Requiem registra una media di 88. Alta ma comunque inferiore ai picchi della serie: Resident Evil 4 (96 per l'originale, 93 per il remake) e Resident Evil 2 Remake (91), mentre è superiore ai suoi predecessori Resident Evil 7 (86) e Village (84). La nostra recensione è stata meno entusiasta, criticando in particolare le sezioni con protagonista Leon S. Kennedy, alcune boss fight e diverse parentesi action non particolarmente riuscite.

