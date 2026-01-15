0

Un meme su una vecchia serie TV Disney minaccia Clair Obscur: Expedition 33 su Metacritic

Sembra proprio che Clair Obscur: Expedition 33 debba vedersela con un vecchio videogioco per Nintendo DS, tie-in di una sitcom Disney, per il titolo di gioco più apprezzato dal pubblico.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   15/01/2026
Un'immagine di Cory in the House
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
In qualche modo, Clair Obscur: Expedition 33 potrebbe veder minacciato il proprio primato come gioco dalle votazioni più alte da parte del pubblico da un avversario davvero inaspettato: Cory in the House.

Questo perché Cory in the House, tie-in dell'omonima serie TV di Disney ("Cory alla Casa Bianca" era il titolo in Italia) uscito nel lontano 2008 su Nintendo DS, sta ottenendo quello che potrebbe essere definito un review bombing positivo, con un'enorme quantità di utenti che sta dando voti altissimi al gioco in questione per cercare di spingerlo su Metacritic sul fronte delle valutazioni degli utenti.

Tutto questo ha portato il voto degli utenti per Cory in the House a 9,5, ponendolo anche in vista come uno dei giochi più apprezzati dal pubblico al momento, nonostante l'anacronistica situazione, e andando quasi a superare Clair Obscur: Expedition 33.

Un vecchio meme che torna

La strana situazione parte da una sorta di meme di vecchia data: il primo review bombing positivo per il gioco in questione venne effettuato nel 2013, organizzato da vari utenti su 4chan e portando il gioco ad essere il secondo titolo con la valutazione degli utenti più alta su Metacritic, per quanto riguardava Nintendo DS.

Il tutto si inserisce in una serie di gag e meme con protagonista la serie TV e il videogioco per Nintendo DS, assurdamente indicato anche come "anime" game, nonostante non abbia nulla a che fare con la definizione in questione.

A quanto pare, la questione è ripartita di recente: dallo scorso dicembre è iniziata un'altra ondata di valutazioni positive da parte degli utenti, con il chiaro intento di far salire la quotazione di Cory in the House fra tutte le produzioni moderne.

Nel frattempo, Cory in the House è salito a una valutazione di 9,4, mentre Clair Obscur: Expedition 33 si è fermato a 9,5, dando vita a un avvincente testa a testa fra due veri e propri titani del panorama videoludico.

Un meme su una vecchia serie TV Disney minaccia Clair Obscur: Expedition 33 su Metacritic