I dettagli sul prossimo Clair Obscur? "Se ve lo dicessi, dovrei uccidervi"

Uno dei più grandi successi del 2025, che ancora nel 2026 sta vincendo i GOTY, è Clair Obscur: Expedition 33, il gioco di ruolo a turni di Sandfall Interactive. Il pubblico ha amato questo GDR e ovviamente sarebbe alquanto interessato a un seguito.

È ancora troppo presto per degli annunci ufficiali, ovviamente, ma c'è forse spazio per qualche parola su quanto il team francese voglia realizzare? Purtroppo, pare di no.