I dettagli sul prossimo Clair Obscur? "Se ve lo dicessi, dovrei uccidervi"

Uno dei più grandi successi del 2025, che ancora nel 2026 sta vincendo i GOTY, è Clair Obscur: Expedition 33, il gioco di ruolo a turni di Sandfall Interactive. Il pubblico ha amato questo GDR e ovviamente sarebbe alquanto interessato a un seguito.
È ancora troppo presto per degli annunci ufficiali, ovviamente, ma c'è forse spazio per qualche parola su quanto il team francese voglia realizzare? Purtroppo, pare di no.
Le parole della sceneggiatrice capo di Clair Obscur: Expedition 33
"Non posso dirvi queste cose", ha affermato Jennifer Svedberg-Yen, sceneggiatrice capo di Sandfall Interactive. "Se ve lo dicessi, dovrei uccidervi. Mi dispiace. Mi piacerebbe moltissimo dirlo alla gente perché, come sa mio marito, non so mantenere un segreto. Amo condividere informazioni. Vorrei solo condividere tutto con tutti. Ma no, non posso. Mi dispiace tanto".
Ovviamente la dichiarazione potrebbe sembrare inutile, ma possiamo intuire una cosa: c'è forse qualcosa che potrebbe essere detto ma non deve essere detto. Non possiamo saperlo in modo certo, ma è possibile che il team abbia intenzione di continuare a lavorare su Clair Obscur rendendolo un franchise.
Certo, sembra la soluzione più ovvia visto l'entusiasmo che il pubblico ha dimostrato per Expedition 33, ma non è impossibile che la compagnia abbia idee completamente nuove e voglia puntare verso altre direzioni per non soffocare il proprio estro artistico.
È anche curioso immaginare in che direzione potrebbe andare la serie: si potrebbe fare un prequel oppure cambiare tutto rimanendo semplicemente nello stesso universo narrativo. Quali sono le vostre speranze in merito?
Segnaliamo infine le nomination dei BAFTA Games Awards 2026: Clair Obscur ne ottiene molte, ma non quanto The Last of Us e GoW.