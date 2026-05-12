Potete comprare il braccio di Gustave di Clair Obscur: Expedition 33: ce li avete €449, sì?

Clair Obscur: Expedition 33 è un gioco amato da milioni e milioni di persone e in molti sono disposti a spendere il proprio denaro per ottenere qualche oggetto da collezione di qualità.

Il video del braccio di Gustave di Clair Obscur: Expedition 33

Per festeggiare il primo anniversario di Expedition 33, lo sviluppatore Sandfall Interactive e Pure Arts hanno unito le forze per realizzare una replica in edizione limitata del braccio di Gustave. Con una lunghezza di 48,26 cm (scala 1:1), è realizzata in 'poliresina di alta qualità con finitura marmorizzata e dettagli in oro' e presenta una base in roccia scolpita decorata con fiori rossi. Il braccio incorpora dei cilindri a combinazione rotanti, che aggiungono "un elemento interattivo che riecheggia la sua funzione originale".

Il prodotto sarà disponibile nel terzo trimestre del 2027 e il prezzo è di ben 449 euro: non è affatto poco, ma si tratta di un oggetto da collezione di alta qualità e siamo certi che alcuni fan non resisteranno all'idea di farlo proprio.

Potete acquistare il braccio a questo indirizzo. Segnaliamo infine che un attore di Clair Obscur: Expedition 33 dice che Robert Pattinson dovrebbe apparire nel film.