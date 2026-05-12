Potete comprare il braccio di Gustave di Clair Obscur: Expedition 33: ce li avete €449, sì?

Clair Obscur: Expedition 33 è un gioco amato da milioni e milioni di persone e in molti sono disposti a spendere il proprio denaro per ottenere qualche oggetto da collezione di qualità.
Chi vuole investire una buona quantità di soldi può ora ordinare una replica del braccio di Gustave, il primo personaggio che controlliamo nel videogioco di ruolo francese.
Il video del braccio di Gustave di Clair Obscur: Expedition 33
Per festeggiare il primo anniversario di Expedition 33, lo sviluppatore Sandfall Interactive e Pure Arts hanno unito le forze per realizzare una replica in edizione limitata del braccio di Gustave. Con una lunghezza di 48,26 cm (scala 1:1), è realizzata in 'poliresina di alta qualità con finitura marmorizzata e dettagli in oro' e presenta una base in roccia scolpita decorata con fiori rossi. Il braccio incorpora dei cilindri a combinazione rotanti, che aggiungono "un elemento interattivo che riecheggia la sua funzione originale".
Il prodotto sarà disponibile nel terzo trimestre del 2027 e il prezzo è di ben 449 euro: non è affatto poco, ma si tratta di un oggetto da collezione di alta qualità e siamo certi che alcuni fan non resisteranno all'idea di farlo proprio.
Potete acquistare il braccio a questo indirizzo. Segnaliamo infine che un attore di Clair Obscur: Expedition 33 dice che Robert Pattinson dovrebbe apparire nel film.
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