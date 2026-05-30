Mancano pochi giorni, preordina l'esclusiva Mirror Edition di Clair Obscur per PS5

Mancano pochi giorni all'uscita della Mirror Edition di Clair Obscur: Expedition 33 , disponibile in esclusiva su Amazon a 59,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. L'uscita ufficiale è prevista per il 5 giugno. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'edizione speciale

Se non hai ancora recuperato il gioco, acquistare la Mirror Edition ti permetterà di avere accesso anche a una serie di contenuti esclusivi. Ovviamente è incluso il gioco su disco per PS5, ma anche una Tuckbox personalizzata, ovvero una scatola esterna in cartoncino, una SteelBook di Verso e Alicia e 3 di 10 possibili artcard esclusive dei personaggi.

Contenuti della Mirror Edition

Clair Obscur è un gioco artisticamente straordinario, con una narrazione profonda e un comparto tecnico di altissimo livello. Le musiche sono estremamente coinvolgenti, insieme a una grafica straordinaria e a un sistema di combattimento strategico ma intuitivo. Ricordiamo che l'edizione sarà ufficialmente disponibile a partire dal 5 giugno, quindi tra pochi giorni, ed è perfetta sia per gli appassionati sia per chi non ha ancora recuperato questo gioco.