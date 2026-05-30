Pubblicare Control Resonant vicino a GTA 6 ha senso? Il CEO di Remedy spiega la strategia

Il CEO della compagnia, Jean-Charles Gaudechon, però ritiene che non sia affatto un problema e anzi sostiene che GTA 6 porterà nel mondo dei videogiochi nuovi appassionati che poi saranno interessati anche a Control Resonant.

Sebbene Control Resonant non abbia una data di uscita precisa, ma solo un generico "2026", è chiaro che l'opera potrebbe essere pubblicata verso l'autunno, ovvero pericolosamente vicino a GTA 6 che rischia di distogliere l'attenzione dal gioco di Remedy Entertainment.

Le parole del CEO di Remedy Entertainment

"È un anno, credo, che alzerà la marea. Metterà i riflettori sui videogiochi ancora più di quanto sia successo forse negli anni passati", afferma Gaudechon. "Speriamo che [GTA] venda console. E che alzi la marea per tutti i giocatori là fuori."

"[Per noi], il punto non è cercare di recuperare l'investimento in pochi giorni", aggiunge. "Ora ci sono diversi modi per avere un successo a lungo termine. Sarà divertente. Potete aspettarvi qualità da parte nostra. Potete aspettarvi una voce che squarci il rumore di fondo. Aspettatevi che faremo quanto più rumore possibile e, si spera, che susciteremo l'interesse delle persone."

Per chiudere in modo provocatorio, il CEO di Remedy afferma: "Non giocheremo sul sicuro". Ovviamente la speranza è che la scommessa ripaghi e che si ottengano risultati superiori al passato. Dopotutto, Alan Wake e Control avrebbero dovuto vendere di più, per il nuovo CEO di Remedy, quindi qualcosa deve cambiare.