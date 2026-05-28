Alan Wake e Control avrebbero dovuto vendere di più, per il nuovo CEO di Remedy

Jean-Charles Gaudechon, il nuovo CEO di Remedy, ha riferito in una delle sue prime apparizioni in pubblico nella sua nuova veste alla guida dello studio finlandese che Alan Wake e Control avrebbero dovuto vendere di più per il loro valore e raggiungere dunque traguardi commerciali più alti, in linea con le loro valutazioni sul fronte della critica.
In effetti, si tratta di gioco molto amati da giocatori e stampa, che hanno raggiunto anche valutazioni particolarmente alte e sono apprezzati da molti, ma in qualche modo sembrano non riuscire a raggiungere proprio quello status di best seller che renderebbe maggiormente giustizia a produzioni di queste dimensioni.
Secondo Gaudechon, tuttavia, ci sono delle buone possibilità che la situazione possa migliorare nel prossimo futuro, anche grazie all'interazione tra videogiochi, film e serie TV collegate che potrebbero incrementare il richiamo dei franchise in questione.
Un team a cui la gente è affezionata
Il nuovo CEO di Remedy proviene da Electronic Arts ed è abituato ad avere a che fare con giochi decisamente diversi da quelli dello studio finlandese, tanto da aver anche generato un po' di malumori per una scelta considerata poco consona alla storia del team.
Lo stesso Gaudechon ha ammesso chiaramente di aver sentito questa pressione, come riferito in un'intervista a The Game Business, ma che rappresenta un elemento positivo, perché dimostra come la gente tenga a Remedy.
Il nuovo CEO ha svelato di aver ricevuto molti messaggi di congratulazioni alla notizia di essere diventato il nuovo CEO, ma molti di questi si concludevano con "non incasinare tutto", che secondo Gaudechon dimostra come le persone abbiano una grande considerazione di Remedy e provino affetto vero nei confronti dello studio.
Il nuovo CEO ha anche assicurato di voler mantenere lo stile di Remedy, che continuerà a fare i giochi che ha sempre fatto in precedenza, ma pensa anche che ci sia spazio per espandere serie come Control e Alan Wake anche al di fuori dei videogiochi, con la possibilità di aiutare i franchise a raggiungere un maggiore successo.
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