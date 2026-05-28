Alan Wake e Control avrebbero dovuto vendere di più, per il nuovo CEO di Remedy

Jean-Charles Gaudechon, il nuovo CEO di Remedy, ha riferito in una delle sue prime apparizioni in pubblico nella sua nuova veste alla guida dello studio finlandese che Alan Wake e Control avrebbero dovuto vendere di più per il loro valore e raggiungere dunque traguardi commerciali più alti, in linea con le loro valutazioni sul fronte della critica.

In effetti, si tratta di gioco molto amati da giocatori e stampa, che hanno raggiunto anche valutazioni particolarmente alte e sono apprezzati da molti, ma in qualche modo sembrano non riuscire a raggiungere proprio quello status di best seller che renderebbe maggiormente giustizia a produzioni di queste dimensioni.

Secondo Gaudechon, tuttavia, ci sono delle buone possibilità che la situazione possa migliorare nel prossimo futuro, anche grazie all'interazione tra videogiochi, film e serie TV collegate che potrebbero incrementare il richiamo dei franchise in questione.