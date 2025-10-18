Come gira Control su PS5, PS5 Pro e Xbox dopo l'aggiornamento grafico? Un video di Digital Foundry fa chiarezza

Poche settimane fa, Control Ultimate Edition per PS5 e Xbox Series X|S ha ricevuto il corposo aggiornamento 1.30. Oltre a introdurre contenuti precedentemente esclusivi per PS4, la patch ha apportato diverse migliorie tecniche, nuove opzioni grafiche e il supporto a PS5 Pro, tutti aspetti analizzati da Digital Foundry nel video qui sotto.

Tra le novità segnalate nelle note della patch spicca un temporal anti-aliasing migliorato, uno degli elementi più criticati al lancio. Secondo Digital Foundry, pur non essendo ancora perfetto, la nuova versione del TAA sviluppata da Remedy rappresenta un netto passo avanti rispetto all'originale. Su PS5 Pro è inoltre disponibile il PSSR, un'alternativa che offre risultati visivi superiori, seppur con un impatto moderato sulle prestazioni.